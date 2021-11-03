Самые популярные в Якутии соцсеть и мессенджер — итоги соцопроса

Результаты нескольких республиканских соцопросов Центра стратегических исследований и Центра управления регионом Якутии опубликовал ТайгаПост. Изучалось влияние отдельных средств массовой информации и целых направлений современных инфокоммуникаций.

В исследовании указывается, что в 2021 году 90% якутян пользуются Интернетом. При том, что в среднем по России только 81%. Интересно, что процент пользователей практически не отличается в городе и селе. В соревновании соцсетей впереди Instagram, в котором живут 64% респондентов. Далее ВКонтакте (31%), Одноклассники (16%), Тik Tok (13%), Facebook (12%), Twitter (7%), Дневники и форумы Якт.ру (4%).

По словам опрошенных, чаще всего новости о событиях в республике они получают из телевизора. Главным информатором его назвали 58% респондентов. Черпают новости из WhatsApp и других мессенджеров 46% якутян. 37% верят соцсетям, форумам и блогам. Практически столько же – 36% — изучают новостные сайты. Но каждый пятый (20%) по-прежнему источником информации считает разговоры с родственниками и знакомыми. Печатные газеты и журналы занимают 16% информационной ниши якутян. Им уступает YouTube и другие видеохостинги – 14%. Радиоволнам доверяют 10% респондентов, а 12% вовсе затруднились ответить. Здесь нужно сказать, что опрошенные могли отметить несколько вариантов ответов, так что нет смысла складывать приведенные процентовки.

Интересно, что с 2017 года влияние телевизора на умы якутян сократилось с 79% до нынешних 58%. WhatsApp при этом практически не сдвинулся: 47% влияния в 2017-м и 46% в 2021-м – рамки статистической погрешности. За четыре года подросли соцсети с 29% до нынешних 37%. Радиостанции, как источник информации, использовать стали меньше: в 2017-м 20% респондентов, сегодня только 10%. Мы стали меньше слышать и друг друга: за четыре года разговоры о новостях перестали быть необходимостью для 6% якутян (в 2017-м 26%, в 2021-м 20%).