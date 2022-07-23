23.07.2022
07:35
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Погода
Какая погода в Якутии сегодня?
На северо-западе, нижней Лене, северо-востоке кратковременные дожди, местами в Верхоянском районе ливни, грозы, на остальной территории преимущественно без осадков. Ветер умеренный, в Арктических районах и при грозах порывистый ветер до 15-18 м/с. Температура ночью +13+18°, на севере +6+11°, на побережье 0,+5 °, днем в центральных районах, юго-востоке +25+30°, на юге, юго-западе до +34°, северо-востоке, северо-западе +20+25°, при дожде +15+20°, на побережье +2+7°.
В Якутске +16°, без существенных осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с., днем +26+28°
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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