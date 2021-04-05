Какая погода в Якутии? Минус 35 и плюс 11

Сегодня в Якутске ветер западный 2-5 м/с, температура воздуха -11-13°.

В ближайшие сутки, 6 апреля, преимущественно без осадков, ветер западный 1-5 м/с, температура воздуха ночью -25-27°, днем -10-12°.

Ночью преимущественно без осадков, днем 7 апреля в Мирнинском, Ленском, Олекминском районах и по Вилюю мокрый снег, ветер умеренный, температура воздуха ночью -22-27°, при прояснении -30-35°, днем -8-13°, местами -1-6°, на западе ночью -12-17°, на юго-западе -2-7°, днем +6+11°, на северо-востоке ночью -35-40°, днем -13-18°, 8 апреля в Западных, южных, Нижнеленских, днем на западе центарльных районов небольшой, местами умеренный снег, по Вилюю, в Ленском районе днем мокрый снег, с дождем, ветер умеренный, на севере Мирнинского района, по нижней Лене порывистый до 15-18 м/с, поземки.

Температура воздуха в центральных районах ночью -6-11°, при прояснении -16-21°, днем -3,+2°, на западе ночью -2,+3°, днем +6+11°, на юге -8-13°, днем +3+8°, на северо-востоке ночью -31-36°, местами -21-26°, днем -3-8°.