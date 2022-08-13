Какая погода ожидается сегодня?

На западе, местами на юге дождь с грозой. На остальной территории местами небольшие кратковременные дожди. При грозах и на побережье Арктики порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+15°, при прояснении и на севере +4+9°. Днём температура +20+25°, на западе, севере и на крайнем юге +14+19°, на северо-западе и на Арктическом побережье +8+13°.

В Якутске преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер юго-восточный 3-8 м/с, днем +22+24°.

Консультация о неблагоприятном явлении погоды.

Сегодня, 13 августа, в Ленском, Мирнинском, Олёкминском, Сунтарском, Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Кобяйском, Горном, Хангаласском, Алданском, Оймяконском, Томпонском районах местами ожидаются грозы, при грозах порывы ветра 15-20 м/с.