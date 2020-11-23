23.11.2020
12:45
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Происшествия

Какао с сюрпризом пытались передать в якутскую колонию

В результате реализации оперативной информации в исправительной колонии № 7 в продуктовой передаче, привезенной гражданином К. по просьбе супруги  осужденного С., обнаружен полиэтиленовый  пакет, внутри которого находилось какао, смешанное с дрожжами, общим весом около 400 грамм.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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