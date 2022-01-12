12.01.2022
16:36
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Светская хроника

Как звуковые волны влияют на мозг? – Маэстро Ченянов поделился с подписчиками своими наблюдениями 🎼

Продюсер, талантливый мелодист и руководитель YAKUTIAN STARS ENTERTAINMENT Семен ЧЕНЯНОВ поделился с подписчиками в своем Инстаграм, как вибрации и звуковые волны влияют на человеческий мозг.

Интересная информация 👍

Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм Семена Ченянова
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