12.01.2022
16:36
119
Светская хроника
Как звуковые волны влияют на мозг? – Маэстро Ченянов поделился с подписчиками своими наблюдениями 🎼
Продюсер, талантливый мелодист и руководитель YAKUTIAN STARS ENTERTAINMENT Семен ЧЕНЯНОВ поделился с подписчиками в своем Инстаграм, как вибрации и звуковые волны влияют на человеческий мозг.
Интересная информация 👍
Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм Семена Ченянова
#Как звуковые волны влияют на мозг? – Маэстро Ченянов поделился с подписчиками своими наблюдениями 🎼#МУЗЫКА#семен ченянов
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