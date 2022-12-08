Как живые! Бал авторских кукол в Якутске

8 декабря в Национальном центре народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» в Доме дружбы народов им. А. Е. Кулаковского открылась VI республиканская выставка авторских кукол, где мастера представили коллективные работы, сообщает ЯСИА.

На выставке, которая проходит в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии», посетители увидят такие экспозиции, как «Коллекции сказочных персонажей», «Куклы Эпоса Олонхо», «Звери Якутии» и многое другое. Некоторые участники готовились к выставке полгода. Мастера изготовили куклы из папье-маше, пластика, различных тканей и других средств.

«Здесь ежегодно собираются лучшие кукольники республики, мы набираемся опыта, знакомимся. Я представляю куклу «Байанай Алгыhа» из папье-маше и подручных средств. Самое сложное в изготовлении куклы – это найти образ, он приходит сам, когда я читаю много литературы», – рассказал председатель творческого Союза кукольников Якутии Василий Андросов.

С открытием выставки мастеров поздравили первый заместитель министра культуры и духовного развития республики Афанасий Ноев и первый замминистра по делам предпринимательства, торговли и туризма Максим Карбушев.

Уникальные работы кукольников выставлены в Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского. Выставка открыта для посетителей до 22 января 2023 года.