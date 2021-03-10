Как живут православные в Арктике?

На минувшей неделе съемочная группа телепередачи Якутской епархии «Православный календарь» посетила Арктику, с.Хону Момского района. Момский район – один из самых уникальных в арктической зоне Якутии. Здесь находился исчезнувший город Зашиверск, который получил название «Якутские Помпеи». В основанном в 1639 году городе был построен один из первых храмов в Арктике – Преображенская церковь. Сегодня, территория бывшего города включена в созданный в 1999 году ресурсный резерват.

Храм Николая Чудотворца с.Хонну был возведен в 1851 году и освящен Дионисием (Хитровым) – первым епископом Якутии. Сегодня церковь работает, есть дружная православная община и постоянный священник – иерей Евгений Райков. Община прихода многонациональна – якуты, русские, эвены, юкагиры, долганы. Именно они вместе со своим пастырем стали героями телепередачи «Православный календарь».

«Мы смогли впервые посетить Арктику и наш отдаленный приход благодаря грантовой поддержки Фонда Президентских Грантов, – прокомментировала Анжелика Тупицына, главный редактор телепередачи «Православный календарь» — перелеты очень дорогие и без такой поддержки съемки в отдаленных районах просто невозможны. А между тем, запрос на такой материал велик, Якутия огромна и наш зритель хочет видеть, как живут православные в глубинке».

В ближайшее время съемочная группа отправится в заречную группу районов.

Справка:

Телепередача Якутской епархии «Православный календарь» выходит с 2014 г., на телеканалах: Россия 24 (региональное вещание) и Федеральном телеканале «СОЮЗ». Студия, также сотрудничает с телеканалом «СПАС». «Православный календарь» — единственная духовно-просветительская телепередача в республике, освещающая тему православия.