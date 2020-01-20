Как живет звероферма в Иенгре

Звероферма «Золотинка» в поселке Иенгра Нерюнгринского района показывает высокие производственные показатели. За последние годы благодаря господдержке ей удалось обновить материально-техническую базу, увеличить поголовье серебристо-черной лисы. В планах – разведение соболей.

Ферма была основана в середине прошлого века. Изначально здесь содержалось 60 самок и 15 самцов лисы. В 2003 году она получила статус племенного хозяйства. По количеству поголовья серебристо-чёрной лисы звероферма занимает второе место в республике — их сегодня 400 голов, включая 325 самок и 75 самцов.

В ходе рабочей поездки в Нерюнгринский район звероферму посетил Айсен Николаев. Глава республики пообщался с работниками, осмотрел площадку для содержания зверей и новую кормокухню. Заместитель директора по производству МУП «Золотинка» Ньургун Владимиров поблагодарил руководителя республики за меры господдержки, которые республиканские власти оказывают предприятию.

В 2019 году по трехстороннему соглашению между «Золотинка», администрацией Нерюнгринского района и Министерством по развитию Арктики и делам народов Севера построены шеды — деревянные конструкции с навесом и металлическими клетками. Это позволило увеличить маточное поголовье в два раза – с 200 до 400 голов.

На субсидии из регионального бюджета в конце прошлого года также организована кормокухня, куплено оборудование – рефрижераторный контейнер на 40 тонн для хранения кормов, минитрактор для раздачи кормов, мясорубка, фаршемешалка, блокорезка. Благодаря этому улучшился рацион зверей. В новое меню включены куриная, мясная и рыбная продукция, биодобавки, что отразится на качестве меха.

В рамках визита руководителя республики также было подписано четырехстороннее соглашение о развитии соболеводства между министерством сельского хозяйства республики, администрацией Нерюнгринского района и «Золотинкой», российским звероплемзаводом «Савватьево», базирующемся в Тверской области. Оттуда в прошлом году в звероферму в качестве эксперимента завезли 30 соболей. В планах – увеличить их поголовье и выйти на производственный уровень.