Как жители Якутска питаются на работе?

Число работников, которые в обеденный перерыв питаются правильно, за последние 4 месяца снизилось и среди тех, кто работает удаленно, и среди тех, кто ходит на работу. При этом удаленные сотрудники по-прежнему чаще сообщают о сбалансированности своего рациона, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

По данным аналитиков SuperJob, сотрудники, которые работают на территории работодателя, чаще всего приносят себе обед из дома: так поступает 60% опрошенных в Якутске. В столовой своей организации обедают 21%, в городских кафе и ресторанах — 6%. Еще 5% респондентов ходят на обед домой, а 3% заказывают доставку еды в офис.



В Якутске приносят еду из дома чаще женщины, а перекусывают в столовых и кафе — мужчины.

Как свидетельствуют данные опроса SuperJob, cреди тех, кто работает удаленно, дома обедают 80% (чаще это женщины), в кафе и ресторанах — 13% (чаще мужчины). Еще 4% опрошенных заказывают доставку еды домой. Число обедающих дома среди удаленных работников за 4 месяца выросло на 3 п.п.



В том, что их обед и перекусы в рабочее время соответствуют принципам здорового питания, однозначно уверены 13% тех, кто ходит на работу, и 19% тех, кто трудится дистанционно. При этом среди удаленных сотрудников о полностью сбалансированном питании женщины сообщали почти втрое чаще мужчин (27% против 11%). О том, что их еда скорее правильная, чем неправильная, рассказали 30% сотрудников, работающих на территории работодателя, и 41% тех, кто на удаленке. На полное несоответствие рациона правилам здорового питания чаще сетуют «очные», чем дистанционные работники (22% против 10%), как, впрочем, и на частичное (39% против 32%).



Время проведения: 4—12 мая 2022 года