Как здоровье, доктор?

Для нас с вами врач априори здоровый человек. Глядя на них, подтянутых и собранных, мы в этом более чем уверены, а ведь они так же уязвимы, как и все мы: та же экология, те же по большому счету условия жизни, а работы и стрессовых ситуаций еще и побольше. Тема здоровья медиков меня волнует давно, и вот я решила обратиться к врачам Якутской республиканской клинической больницы с просьбой порассуждать о собственном здоровье. Должна заметить, что, несмотря ни на что и вопреки всему, — с соблюдением социальной дистанции и прочих карантинных мер, медики остаются открытыми и доступными даже в непростых условиях пандемии. Первым на мои вопросы ответил врач анестезиолог-реаниматолог Виктор КОВИНИН, работающий в «красной зоне» с прошлого года, с него и начну.

— Виктор Анатольевич, как Вы считаете, заботятся ли врачи о своем здоровье?

— Прошу понять меня правильно, я сейчас выскажу только свою, субъективную точку зрения. К сожалению, далеко не все врачи, медики в целом, в полной мере заботятся о своем здоровье. Но, как мне кажется, число специалистов, которые более активно следят за здоровьем, корректируют свой образ жизни, непрерывно растет, что очень радует.

— А что мешает это делать, на Ваш взгляд?

— Например, регулярным физическим нагрузкам, необходимым каждому человеку, медицинскому работнику, как мне кажется, в первую очередь мешает сменный график работы, имеющийся у многих врачей, медицинских сестер, младшего медицинского персонала. Не каждый тренер, спортивная секция будет подстраиваться под твой график, чаще занятия проходят в определенное их организаторами время. Кроме этого, чтобы только скомпенсировать недостаток сна, уходит один-два дня, а достаточные физические нагрузки на фоне «недосыпа» могут скорее навредить, чем принести пользу. Тем, кто работает в дневное время, нередко приходится задерживаться на работе для работы с документацией, что тоже ведет к уменьшению свободного времени. Сложно говорить о режиме, если ночным «дежурантам», например, приходится не спать всю ночь, потом идти домой и выполнять работу по дому, заниматься воспитанием детей, решать какие — то бытовые задачи. Со стрессом, тоже думаю все очевидно, сфера, связанная со здоровьем, в том числе с критическими, жизнеугрожающими состояниями, работа с пациентами-детьми, например, всегда наполнена стрессовыми ситуациями. Ну и, конечно, не добавляет здоровья нерегулярное питание. Соблюдать режим питания медикам очень непросто, так как, чаще всего, в медицинских организациях из-за специфики работы, непрерывного потока пациентов отсутствует время, отведенное для приема пищи. Обедать, а во время ночных дежурств и ужинать, приходится тогда, когда выпадает свободная минутка, а это происходит совершенно непредсказуемо. Нередко причиной затруднения соблюдения ЗОЖ может быть недостаток средств, особенно в части посещения хорошо оснащенных спортивных залов, секций, да и в части правильного питания. Думаю, все это является основным препятствием для поддержания нормального уровня здоровья среди медицинских работников.

— Согласно данным ВОЗ, по статистике, врачи живут в среднем на пятнадцать лет меньше своих пациентов. Кроме всех перечисленных факторов, есть основания предположить, что нездоровые привычки в этом вопросе тоже играют свою роль.

— Думаю, продолжительность жизни, в том числе и медицинских работников, зависит от приобретения хронических заболеваний, вызванных основными факторами риска: гиподинамией, избыточной массой тела, нездоровым питанием, стрессом и, разумеется, вредными привычками.

— Как объяснить курение врачей, ведь они прекрасно знают о последствиях этой привычки?— Могу предположить, что курить будущие медики начинают еще со студенческой скамьи, или даже ранее, а потом никотин, поступающий из вне уже встраивается в обмен веществ и не позволяет так легко отказаться от этой очень вредной, в итоге смертельной, привычки. Мало кто начинает курить после окончания института или даже на старших курсах. Когда медицинские работники начинают воочию наблюдать за последствиями курения, им уже не так просто отказаться от курения, но многие это делают.

— Вас можно отнести к приверженцам здорового образа жизни?

— Не в полной мере. Что касается отсутствия вредных привычек, то можно, но в остальном, что касается режима труда и отдыха, стресса, правильного питания – не могу сказать, что веду здоровый образ жизни. В последнее время начал заниматься более активно физической культурой, надеюсь, это войдет в привычку.

— Что помогает Вам оставаться активным в течение дня?— Действительно, приходится быть достаточно активным в течение дня. В моем случае помогает отдых между рабочими сменами, а что касается психологической разгрузки, то это общение с семьей, близкими людьми.

— А если говорить о правильном питании… У Вас в этом отношении есть какие-то свои правила?— Да, в последнее время, стал прикладывать усилия для коррекции своего стиля питания. В этом вопросе пришлось обратиться к специалисту, который описал потребности в основных элементах, калориях.

— Как Вы относитесь к режиму?

— К режиму, любому, отношусь очень позитивно. Вся наша жизнедеятельность — это режим, определенные физиологические ритмы. Думаю, чем больше мы будем соблюдать режим, тем дольше и качественней будет наша жизнь.

— А высыпаться умеете?

— Умел, но в последнее время это получается не часто…

— И последний вопрос: что для Вас более допустимо – неупорядоченность в жизни или в работе? Хотя, зная Вас, думаю, это Вам вообще вряд ли свойственно…

— Работа в сфере здравоохранения не приемлет неупорядоченности, все не лечебные процессы достаточно четко регламентированы, все лечебные процессы имеют доказательную научную базу. Что касается жизни вне работы, то здесь упорядоченность для меня тоже занимает достаточно важное место, возможно это особенности характера, возможно «отпечаток» профессии.

— Спасибо, Виктор Анатольевич, что нашли время поговорить!