Как застраховать себя от потери работы

Каждый человек хоть раз задумывался: смогу ли я пройти испытательный срок на новой работе? А вдруг работодатель решит сокращать штат и начнет, конечно, с недавно нанятых сотрудников? Или вовсе ликвидирует компанию? Такие страхи вполне обоснованы. Да и времена нестабильные. Никто не знает, какие ограничения будут приняты из-за очередного витка пандемии и как они отразятся на бизнесе. Решение — новый сервис от hh.ru и страхового дома «ВСК». Вы сохраните свои доходы при недобровольной потере работы.

На взлет!

Многие сотрудники выбирают понятную «синицу в руках» и остаются на прежней работе, даже если их не устраивают условия. Стоит ли мечтать о «журавле в небе», если нет уверенности в завтрашнем дне?

Стоит. Именно сейчас работодатели как никогда заинтересованы в привлечении сотрудников, проводят стажировки и обучение, внедряют различные бонусы. Дефицит кадров спровоцирован демографическим провалом в 90-х годах прошлого века, общим старением трудоспособного населения и в ближайшее время не завершится. Хороший момент для того, чтобы сделать рывок в карьере, а может, и войти в новую отрасль!

Вы ищете работу — ВСК платит деньги

Чтобы вы не сомневались в своих силах и чувствовали себя в безопасности, нужна финансовая «подушка». Она поможет закрыть повседневные расходы и кредитные обязательства, пока вы подбираете новое место и ждете первого аванса.

Эксперты считают, что денежный резерв должен составлять от трех до шести зарплат. Сумма ощутимая, и мало у кого она есть. Специальный полис страхования от ВСК позволяет выбрать страховую сумму и в течение четырех месяцев с момента увольнения получать ее равными частями, до 75 000 рублей ежемесячно. Это позволит вам спокойно найти новую работу на hh.ru, не хватаясь за первое попавшееся предложение.

Кому выгодно страховать потерю работы

Полис «Защита дохода» предусматривает ежемесячные выплаты в случае увольнения:

из-за непрохождения испытательного срока;

в связи с сокращением штата или ликвидацией компании;

по соглашению сторон;

по инициативе работодателя.

Во всех перечисленных ситуациях трудовой договор расторгается не по вине сотрудника и не потому, что работник сам решил расстаться с компанией. Вынужденный поиск работы станет настоящим стрессом, к которому лучше быть заранее готовым.

Для участия в программе страхования необходимо соблюдение следующих условий:

наличие трудового договора с юридическим лицом;

стаж работы на одном месте более 2 лет;

отсутствие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Сколько денег вы получите при потере работы

Полис ВСК «Защита дохода» доступен в трех вариантах. Они отличаются стоимостью полиса и страховой выплаты. В остальном условия одинаковые. Вы оформляете выбранный вами полис — и после наступления страхового случая в течение четырех месяцев (на время поиска новой работы) ежемесячно получаете 25% от страховой выплаты.

Стоимость пакета «Старт» — 3900 рублей. Страховая выплата по нему составит 50 000 рублей.

— 3900 рублей. Страховая выплата по нему составит 50 000 рублей. Стоимость пакета «Стандарт» — 9900 рублей. Страховая выплата по нему составит 150 000 рублей.

— 9900 рублей. Страховая выплата по нему составит 150 000 рублей. Стоимость пакета «Профи» — 19 900 рублей. Страховая выплата по нему составит 300 000 рублей.

Оформить полис и обратиться в компанию при наступлении страхового случая можно онлайн, без поездки в офис страховщика.