Как защитить ребенка от коронавирусной инфекции?

Об этом мы поговорили с врачом-педиатром высшей квалификационной категории, врачом-инфекционистом, заведующей отделением воздушно-капельных инфекций №1 Детской инфекционной клинической больницы Нюргуяной Сон.

— Начну с того, что зарегистрированных случаев заболеваемости детского населения в Якутске нет, — говорит Нюргуяна Львовна. – Дети младшего возраста наименее восприимчивы к данному вирусу.

— Что же нужно знать и делать родителям в целях профилактики?

— Принципы профилактики те же, что и при гриппе и ОРВИ.

— Давайте напомним их мамам и папам!

Мытье рук с мылом. При контакте рук ребенка с ручкой двери, поручней, кнопки лифта, после игры на детской площадке, пользовании общими игрушками с другими детьми приучите ребенка обязательно мыть руки с мылом.

Родителям по возвращении домой перед каким-либо контактом с детьми необходимо с мылом вымыть руки и лицо, мыльным раствором промыть носовые проходы, высморкаться и прополоскать горло!

Обрабатывать сотовые телефоны и другие гаджеты, уровень загрязнения которых очень высокий, антисептическими растворами, поскольку человек в течение дня почти не выпускает его из рук. Руки мы можем помыть, а телефон – нет. А тем временем уровень их загрязнения такой же, как у ручек и ободков унитаза общественных туалетов! Не забывайте обрабатывать хотя бы раз в день по возвращении домой сам корпус телефона и чехол. Не кладите телефон на обеденный стол, на кухонные поверхности, где готовится пища, рядом с детскими вещами, не оставляйте телефон в комнате младенца.

Не забывайте периодически проветривать помещения.

При ежедневной влажной уборке в доме, особенно, если есть больной с признаками ОРВИ, используйте дезинфицирующие средства, хотя, в принципе, достаточно мыльного раствора.

Обеспечьте ребенку качественный сон (для детей младшего возраста это 8 – 10 часов).

Не забывайте о своевременном приеме полноценной, здоровой пищи и достаточном количестве чистой воды.

Обязательны прогулки на свежем воздухе (исключаются места массового пребывания).

И еще – не принимайте сами и не назначайте ребенку антибиотики самостоятельно! Это может усугубить дальнейшее течение и лечение заболевания.

— Спасибо, Нюргуяна Львовна! Думаю, что знание этих элементарных правил поможет родителям уберечь своих детей от вируса.