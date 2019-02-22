Как защитить банковскую карту от мошенников: Советы Алмазэргиэнбанка

Безналичная оплата в магазинах, ресторанах, кафе уже давно стала обыденным делом. Зарплата, пенсия и другие выплаты попадают к нам в виртуальном виде. Это удобно, однако обращаться с пластиковыми картами надо уметь. Алмазэргиэнбанк рекомендует соблюдать ряд простых правил использования карт, которые защитят вас от мошеннических действий.

Пин-код – ключ к вашим деньгам

Никогда и никому не сообщайте пин-код вашей карты. Лучше всего его запомнить. Относитесь к пин-коду как к ключу от сейфа с вашими средствами. Набирая пин-код, прикрывайте клавиатуру рукой. Нельзя хранить пин-код рядом с картой и тем более записывать его на карту – в этом случае вы даже не успеете обезопасить свой счёт, заблокировав карту после кражи или утери.

Ваша карта – только ваша

Не позволяйте никому использовать вашу пластиковую карту – это всё равно что отдать свой кошелёк, не пересчитывая сумму в нём.

Ни у кого нет права требовать ваш пин-код

Если вам позвонили из какой-либо организации, или вы получили письмо по электронной почте (в том числе из банка) с просьбой сообщить реквизиты карты и пин-код под различными предлогами, не спешите её выполнять. Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ваш пин-код. Не переходите по указанным в письме ссылкам, поскольку они могут вести на сайты-двойники. Помните: хранение реквизитов и пин-кода в тайне – это ваша ответственность и обязанность.

Немедленно блокируйте карту при ее утере

Если вы утратили карту, срочно свяжитесь с банком по тел: 34-22-22 или 8-800-100-34-22, сообщите о случившемся и следуйте инструкциям сотрудника банка. Для этого держите телефон банка в записной книжке или в списке контактов вашего мобильного телефона. Заблокировать карту можно также через сервис «АЭБ Онлайн»

Пользуйтесь защищёнными банкоматами

При проведении операций с картой пользуйтесь только теми банкоматами, которые расположены в безопасных местах и оборудованы системой видеонаблюдения и охраной: в государственных учреждениях, банках, крупных торговых центрах и т.д. Граждане, пользующиеся банкоматами без видеонаблюдения, могут подвергнуться нападениям злоумышленников.

Опасайтесь посторонних

Совершая операции с пластиковой картой, следите, чтобы рядом не было посторонних людей. Если это невозможно, снимите деньги с карты позже, либо воспользуйтесь другим банкоматом. Набирая пин-код, прикрывайте клавиатуру рукой. Реквизиты и любая прочая информация о том, сколько средств вы сняли, и какие цифры вводили в банкомат, могут быть использованы мошенниками.

Банкомат должен быть «чистым»

Обращайте внимание на картоприемник и клавиатуру банкомата. Если они оборудованы какими-либо дополнительными устройствами, то от использования данного банкомата лучше воздержаться и сообщить о своих подозрениях по указанному на нём телефону.

Советуйтесь только с банком

Никогда не прибегайте к помощи либо советам третьих лиц при проведении операций с банковской картой в банкоматах. Свяжитесь с банком – мы предоставим консультацию по работе с картой. Телефон указан на оборотной стороне карты.

Не доверяйте карту официантам и продавцам

В торговых точках, ресторанах и кафе все действия с вашей пластиковой картой должны происходить в вашем присутствии. В противном случае вы можете быть подвергнуты мошенническим действиям со стороны персонала: сканирование реквизитов вашей карты при помощи специальных устройств и их дальнейшее незаконное использование.

Если вы будете регулярно соблюдать данные правила, то гарантия сохранности ваших финансов будет обеспечена, а у мошенников не останется шанса получить доступ к вашим деньгам.