Как записаться на прием к врачу через портал «Госуслуги»

Для того, чтобы записаться на прием к врачу, нет необходимости стоять в очереди в поликлинике. Для записи достаточно иметь доступ в интернет.

Записаться к врачу или вызвать его на дом можно через единый портал государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru

Проверьте данные полиса ОМС, выберите поликлинику, врача, дату и время посещения. Информация о записи будет доступна в личном кабинете.

Запись к профильному специалисту, на медицинское обследование или процедуру возможна по направлению, которое выдает терапевт или врач общей практики.

Запись на приём к врачу доступна только по прикреплению к поликлинике.

Записаться на диспансеризацию можно и через портал «Госуслуг», а также обратившись в поликлинику по месту жительства.

Диспансеризация является важнейшим механизмом выявления ряда серьезных заболеваний, в том числе очередь сердечно-сосудистых и онкологических.

Для тех, кто перенес COVID-19, организовано проведение углублённой диспансеризации, которая позволяет своевременно выявить негативные последствия COVID-19 для организма — нарушения в работе сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Если проблемы со здоровьем выявлены, врач оперативно назначит лечение и реабилитацию.

❗Больше полезной информации читайте в аккаунте портала e-yakutia.ru: @gosuslugi_14

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