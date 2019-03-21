Как записать ребенка в детский сад в Якутске?

В 2018 году Окружной администрацией города Якутска было принято решение о переводе ряда муниципальных услуг в электронный вид, в том числе услуг «Постановка в очередь» и «Сверка очереди в детский сад».

С 3 сентября 2018 года внедрена электронная запись на консультационный прием в дошкольный отдел управления образования окружной администрации города Якутска. Предварительная запись осуществляется за две недели до начала приема на портале e-yakutia, через сервис «Запись на прием в ведомство» (необходима подтвержденная регистрация в ЕСИА). Также записаться на прием можно через региональный центр телефонного обслуживания Республики Саха (Якутия), по номеру 8-800-100-22-16.

Запись на консультацию в дошкольный отдел день в день отсутствует. Поэтому, если есть доступ к интернету, родителям лучше записываться через портал, выбрать удобную дату и время, тем самым будет существенно сэкономлено время.

Для использования сервиса достаточно зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru. Всего, как сообщили в дошкольном отделе администрации города, в день выдается 60 талонов, десять из которых доступны через терминал, остальные – через портал государственных и муниципальных услуг Якутии www.e-yakutia.ru и через региональный центр телефонного обслуживания.

В целях подтверждения визита, в день приема необходимо подойти за несколько минут до выбранного времени и активировать пин-код в терминале на 1 этаже Окружной администрации города Якутска.

Напоминаем, с 17 мая 2018 года услуга записи в детский сад в Якутске была полностью переведена в электронный вид. Теперь родителям, чтобы записать ребенка в очередь в детский сад, нужно подать электронное заявление через Портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) www.e-yakutia.ru и прикрепить к электронному заявлению соответствующие документы. Если по каким-то причинам не удалось прикрепить к электронному заявлению документы, необходимо предоставить копии документов в отдел дошкольного образования.

Следить за движением очереди легко самостоятельно с помощью электронного сервиса портала «Сверка очереди в детский сад». Данным сервисом граждане могут воспользоваться в любое удобное для них время.

С 20 февраля текущего года началось комплектование на сентябрь 2019 года. Первыми за путевками приглашены родители детей старшего дошкольного возраста. С 8 апреля посредством смс-рассылки будут приглашены родители очередников 2015 года рождения, а после 10 мая – родителей детей 2016 года рождения. Всего в этом году планируется направить в детские сады около 6000 очередников, с учетом ввода новых детских садов.

Информация Управления образования города Якутска