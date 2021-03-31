Как записать ребенка в 1 класс?

Друзья! С 1 апреля с 09:00 вы можете записать своих детей в 1 класс общеобразовательной школы через электронные порталы.

Если вы прописаны в городе Якутске, то вам нужно пройти по ссылке:

https://edu.e-yakutia.ru/Modules/FIRSTGRADEMODULE/?once=7bW3LPBUopQp7wQ2FdY1Lq0Szm5f36a1rJm1Xwh60pjEi4-_QrQdsX7CrSsk2KWCrGBxpNW-bCHdh_wipP3rT0GHHRE#/

Если вы проживаете в улусе (включая п. Жатай), то заполняете заявку по другой ссылке:

https://e-yakutia.ru/#/shortCard/1400000000161705919

Для подачи заявления электронным способом родителям (законным представителям) необходимо:

Зарегистрироваться на Портале Госуслуг и подтвердить достоверность своей учетной записи (для незарегистрированных пользователей).

Войти в личный кабинет на Портале образовательных услуг Республики Саха (Якутия) (для ГО «город Якутск) или Портале государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) (для муниципальных образований (улусов) включая ГО «Жатай»).

Выбрать муниципалитет

Выбрать услугу «Регистрация заявления в первый класс на будущий учебный год».

Заполнить поля электронного заявления и отправить заявку. Перед отправкой электронного заявления вы должны дать согласие на обработку персональной информации (поставить галочку).

Проверить статус своей заявки в личном кабинете.

Краткую инструкцию дополнительно смотрите в видеоролике👉

Больше информации вы найдете в аккаунте Портала государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) e-yakutia.ru @gosuslugi_14