Как законно обналичить материнский капитал

Средства материнского капитала можно потратить только на установленные законом цели. Например, оплатить первоначальный взнос по ипотеке или образование ребенка, сообщает тгк @gosuslugiforparents

Как получить и потратить маткапитал Обычно материнский капитал направляется напрямую продавцу, в образовательную организацию, на лицевой счет. Но есть законные способы получить деньги на собственный банковский счет.

Ежемесячная выплата на второго ребенка до 3 лет

В 2022 году назначается семьям, у которых среднедушевой доход не более 2 прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе. Размер выплаты — один детский прожиточный минимум, в среднем по России — 13 200 ₽. Деньги можно тратить на свое усмотрение, без отчета. С 2023 года такую выплату можно будет получить на любого ребенка независимо от очередности рождения.

Размер универсального пособия с 2023 года

Строительство или реконструкция дома своими силами

Если у владельца сертификата или супруга есть земельный участок под ИЖС, на нем можно построить дом своими силами. Деньги на строительство будут перечислены из маткапитала на счет в банке:

первые 50% — после 3-летия ребенка и оформления уведомления о планируемом строительстве; вторые 50% — через 6 месяцев, если подтверждено актом строительство фундамента, стен и крыши. При реконструкции нужно подтвердить увеличение площади.

Как потратить маткапитал на строительство и реконструкцию дома

Компенсация за строительство или реконструкцию дома

Семья, которая построила или реконструировала дом на личные средства, может возместить затраты за счет материнского капитала при совпадении условий:

право собственности было зарегистрировано на владельца сертификата или супруга: на новый дом — до 1.01.2007, на реконструированный — после 1.01.2007 г.,

площадь пристройки больше учетной нормы площади жилого помещения — от 15 до 18 кв. м в зависимости от региона. Расходы нужно подтвердить актами, договорами, платежными документами.

Как использовать маткапитал для реконструкции дома

Компенсация расходов на ребенка с инвалидностью

Родители ребенка с инвалидностью могут компенсировать расходы за товары и услуги, которые входят в утвержденный перечень для адаптации. Можно оплатить и подать заявление на возмещение затрат. Для этого не нужно ждать 3 года.

Проверить остаток маткапитала

Для регионального маткапитала установлены свои правила получения на счет в банке — на уровне субъектов.

Нельзя обналичить материнский капитал через фиктивные сделки с недвижимостью или договоры с образовательными организациями. Такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество. А маткапитал придется вернуть.

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