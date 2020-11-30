Как якутянин стал истинным джентльменом удачи

Украл, выпил, в тюрьму: как житель Верхнеколымского района Якутии стал истинным «джентльменом удачи».

Все началось в январе 2020 г., когда ранее неоднократно судимый житель района В. нашел сим-карту. Вставив ее в свой сотовый телефон и, используя подключенную к ней услугу «мобильный банк», перевел на свой лицевой счет деньги потерпевшего.

В феврале В., выпив со своим знакомым, решил похитить с ним с балкона квартиры многоквартирного дома продукты питания. Кража была совершена той же ночью, ущерб составил свыше 16 тысяч рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела с учетом мнения государственного обвинителя, подсудимый В., с учетом имеющейся у него судимости, приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, второй подсудимый осужден к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.