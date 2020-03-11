Как якутянин погорел на инвестициях

40-летний житель Мирного «инвестировал» по звонку полмиллиона рублей.

Мужчина пояснил полицейским, что ему позвонил сотрудник иностранной брокерской компании, филиал которой якобы находится в г. Москве, с предложением попробовать выгодно инвестировать деньги.

Мужчина согласился и, пройдя регистрацию на сайте, вложил 300 долларов. В середине февраля текущего года потерпевшему вновь позвонили и предложили немного заработать.

Для этого лжеброкеры попросили перевести на указанный ими счет 70 000 рублей, что заявитель и сделал. Далее на следующий день потерпевшему поступил звонок от сотрудника финансового отдела. Звонивший заявил, что сделка прошла успешно, но для вывода денег ему необходимо перевести на их счет еще 70 000 рублей.

Мужчина вновь пошел на поводу и, оформив кредитную карту, перевел запрошенную сумму. После этого звонки от менеджеров брокерской компании не прекратились. В течение нескольких дней они продолжали звонить потерпевшему и сообщали о необходимости инвестирования денег, приводя в пример успешные сделки и называя весьма привлекательные цифры возможной прибыли. В общей сложности мужчина перевел мошенникам 528 000 рублей. При этом он каждый раз брал кредиты.

Уважаемые граждане! Не доверяйте сомнительным предложениям и не переводите деньги по просьбе неизвестных вам лиц. Не стать жертвами мошенников вам поможет бдительность и ответственное отношение к конфиденциальной информации. Ни под каким предлогом не переводите свои деньги на счета неизвестных лиц!

Если вы все же решили зарабатывать в инвестициях, то помните высокая доходность связана с высокими рисками для инвестора.