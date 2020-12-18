Как якутяне помогают победить коронавирус

Когда приходит враг, на борьбу с ним поднимаются всем миром. ТайгаПост попытался выяснить, как якутяне участвуют в войне с коронавирусом. Среди тех, кому не все равно, оказались бизнес, национальная диаспора, Герой труда России.

С 1 декабря на улицах Якутска появились шесть автомобилей АЛРОСА. Алмазодобывающая компания закрепила их за медиками нескольких городских больниц. Узнав об этом, журналисты ТайгаПост решили выяснить, сколько всего разного рода помощи оказано предприятиями, организациями и рядовыми жителями республики, чтобы победить коронавирус.

Сделать это оказалось непросто. В Минздраве признались, что не успевают оценивать все пожертвования. Отчасти это связано опять же с пандемией, выбивающей специалистов ведомства. Оставшимся приходится работать больше. А считать, кто и сколько дал на победу, будем, видимо, уже потом.

Тем не менее, ТайгаПост получил некоторые данные, актуальные, как указывается, на 28 октября. Необходимо учитывать, что примененная методик не дает полной картины, но об этом далее. Итак:

«Настоящая справка основана на данных проводимого мониторинга СМИ, социальных сетей, а также данных представленных исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, районными штабами и представителями самих организаций.

Всего, по состоянию на 28 октября спонсорская помощь оказана:

— 168 юридическими лицами: 22 субъекта крупного бизнеса, 67 субъектов малого и среднего предпринимательства, 58 бюджетных организаций и 21 общественное объединение;

— 148 индивидуальными предпринимателями;

— 79 физическими лицами.

Наибольшую финансовую помощь на борьбу с коронавирусной инфекцией выделили крупные компании – 425,28 млн. рублей, среди них:

— АК «АЛРОСА» (ПАО) – 308,6 млн рублей;

— «ЯТЭК» (ПАО) – 50,0 млн рублей;

— «Селигдар» (ПАО) – 10,0 млн рублей;

— «Экспобанк» (ООО) – 10,3 млн. рублей;

— «ТЗРК» (АО) – 2,0 млн рублей;

— «Полиметалл УК» – 20,23 млн рублей;

— ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» – 9,75

— «Поиск золото» (ООО) – 3,2 млн рублей;

— АО «Южно-Верхоянская горнодобывающая компания» — 2,2 млн. рублей;

— «Полюс Алдан» (АО) – 9 млн. рублей.

Помимо крупных предприятий, хочется отметить помощь, оказываемую субъектами малого и среднего предпринимательства:

— ООО «Майтона» — 15 млн. рублей;

— ООО «Индрайвер» — 15 млн. рублей;

— ООО «Прогресс» (Намский район)- 1,0 млн. рублей;

— ООО «Топ Ритейл» (Хозмаркет) — 1,7 млн. рублей;

— ООО «ВИК арт» (Хангаласский район) — 1,0 млн. рублей;

— ООО «Эксперт телеком» (Мегино-Кангаласский район) — 0,54 млн. рублей;

— АО «НамКоммунТеплоЭнерго» (Намский район) — 0,5 млн. рублей;

— ООО «Розтор» (г. Якутск) — 0,6 млн. рублей;

— ООО «Чочимбал» (Кобяйский район) – 0,3 млн. рублей;

— ЗАО «Прогноз» (Кобяйский район) — 0,2 млн рублей.

Несмотря на сложную финансовую обстановку в мире, свой посильный вклад вносят также некоммерческие организации, трудовые коллективы, индивидуальные предприниматели и физические лица, например:

— Томский Арсен Григорьевич (группа компаний Синет) – 15 млн. рублей;

— Иванов Сергей Сергеевич (гендиректор ПАО «АЛРОСА») – 18,5 млн. рублей;

— Бабичев Михаил Геннадьевич (Нижнеколымский район) – 0,15 млн. рублей на аппарат ИВЛ;

— Готовцев Михаил Николаевич (Герой Труда России, Усть-Алданский рай он) – 5 сотовых телефонов для многодетных семей;

— Фонд содействия социально-экономическому развитию Сунтарского улуса – 5,15 млн. рублей;

— Узбекская диаспора – 0,38 млн. рублей.

По информации предоставленной 32 муниципальными районами и ГО «город Якутск» наибольшую активность проявило население следующих муниципальных образований:

— Алданский район;

— Верхневилюйский район;

— Вилюйский район;

— Намский район;

— Таттинский район;

— Усть-Алданский район;

— Хангаласский район.

Помощь поступает также из-за пределов республики:

— Китайская народная республика, провинция Хэйлуанцзян предоставила медицинские маски, респираторы и средства индивидуальной защиты;

— Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики», г. Москва выслали на помощь якутским волонтерам 2880 дезинфицирующих гелей, 56000 перчаток и порядка 1000 антисептиков.

Справочно: не предоставлена информация от Верхнеколымского района, Горного района и ГО «Жатай»».

Как мы уже говорили, это далеко неполные сведения о помощи, которую жители и предприятия республики оказывают в борьбе с коронавирусом. ТайгаПост попытался получить более актуальную информацию. Наиболее оперативной оказалась опять же АЛРОСА. На начало декабря компания предоставила следующие данные:

«Компания принимает меры по охране здоровья не только 32 тысяч работников АЛРОСА, но и помогает республике. Общая сумма затрат, направленных на борьбу с ковидом, сегодня составляет 800 млн. рублей, из которых 210 млн.рублей — это адресная финансовая помощь лечебным учреждениям республики. В том числе, Республиканской клинической больнице №3 на приобретение реактивов было направлено 32,7 млн. рублей. Также средства направлялись в Сунтарскую, Нюрбинскую, Ленскую и Мирнинскую районные больницы.