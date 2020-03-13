Как «якуты» своим бесстрашием привлекают туристов в Арктику

На немного странное мероприятие сегодня меня пригласили – «Трек-квест «Кубок льда-2020». Оказалось, это ралли Якутск-Тикси с призовым фондом 1 млн рублей.

Как рассказали организаторы, при помощи пробега они хотят вложить свой вклад в развитие арктического туризма в Якутии. Сейчас, насколько известно, он ограничивается теплоходными турами до Тикси и одиночными поездками на охоту и рыбалку. Плюс, конечно, раскрученный фестиваль «Полюс холода».

Как признались сами участники «трек-квеста», маршрут этот им известен, особой опасности не представляет. Поэтому возникает вопрос: как будут привлекать туристов? Всероссийского масштаба придать акции не удалось – потенциальные участники из Новосибирска и других городов отказались; осталось 8 экипажей якутян. Теперь вся надежда на информационное сопровождение, которое обеспечивает блогер Нарьяна Гаврильева.

Одновременно с автолюбителями стартует пеший переход Якутск-Тикси. Это также далеко не первый подобный поход, но все равно мы отдаем должное смелости людей, которые почти 3000 км собираются идти пешком и на лыжах, имея в рюкзаках только палатки без печки. Кстати, почему без печки – спросить никто не успел.

Автопробег поддержало министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я).

Остается заметить, что организаторы не придумали какой-либо «перчинки» для своей акции. Просто автопробег с выявлением лидера? Вспомнили бы Ильфа и Петрова и лозунг «Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!». Простор для творчества здесь очень большой.