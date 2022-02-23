Как якутский «медицинский» картель заработал 900 миллионов

Прокуратура республики направила в суд уголовное дело о картельном сговоре между хозяйствующими субъектами, а также о незаконном предпринимательстве с извлечением дохода на сумму около 900 млн рублей

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 жителей республики. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции, совершенное с использованием служебного положения и причинившее особо крупный ущерб), п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, обвиняемые, действуя по предварительному сговору, в 2016 г. заключили между собой ограничивающее конкуренцию и запрещенное антимонопольным законодательством соглашение (картель), которое реализовано в период с 2016 по 2018 гг. при проведении электронных аукционов на поставку лекарственных средств и медицинских изделий, заказчиками которых являлись медицинские учреждения Республики Саха (Якутия).

В результате 2 обществами с ограниченной ответственностью, чьи руководители входили в картельный сговор и одним из индивидуальных предпринимателей незаконно заключены более 120 государственных контрактов на общую сумму свыше 350 млн рублей.

Также двумя обвиняемыми, являющимися супругами в период с 2011 по 2019 гг. осуществлялась оптовая поставка лекарственных средств в медицинские учреждения республики без соответствующей лицензии, с получением незаконного дохода на сумму более 545 млн рублей.

Кроме того, руководителями двух других коммерческих организаций в рамках достигнутого соглашения (картеля) в 2017 г. обеспечено заключение государственного контракта между учреждением здравоохранения и индивидуальным предпринимателем на поставку расходных материалов на сумму более 1,8 млн рублей. В рамках его исполнения в больницу поставлены менее ценные и не соответствующие требованиям медицинские товары стоимостью 437 тыс. рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.