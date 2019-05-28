Как якутские ВИП-персоны провели выходные?

Глава Якутии вместе с первой леди совершили восхождение на Ленские Столбы, став первыми туристами летнего сезона. Об этом Айсен НИКОЛАЕВ сообщил в соцсети, сопроводив фото, которое набирает тысячи лайков.

«В воскресенье съездил на Ленские Столбы — проверить, как идёт подготовка к летнему сезону.

Заодно поднялись с супругой на смотровую площадку, зарядились энергией родной земли.

С участковым Денисом Макаровым поговорили за жизнь и обсудили подходы к дальнейшему развитию природного парка, недавно получившего федеральный статус. Он сказал, что мы с Людмилой Валерьевной в летнем сезоне стали первыми посетителями Ленских Столбов».

Мэр Якутска вместе с первым джентльменом были замечены в одном из пабов города, сообщили телеграм-каналы. Коллеги разметили оригинал фото, на котором легко узнаваемы Сардана АВКСЕНТЬЕВА с супругом. SakhaLife же как лицензированное СМИ в соответствии с действующим законодательством замазал на фото алкоголь.

Интересная деталь: глава Якутии стал первым якутским политиком получившим верифицированный (подтвержденный) аккаунт в instagram.

У Сарданы Авксентьевой (ее аккаунт в instagram раньше назывался @zapoy_ykt) такого значка нет, хотя ее число подписчиков перевалило за 100 тысяч.