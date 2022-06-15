Как Якутск отметит Ысыах Туймаады: Программа празднования

Гостей юбилейного «Ысыаха Туймаады» ждет обширная и богатая культурная программа

Окружная администрация города Якутска приглашает жителей и гостей Якутска 25-26 июня на юбилейный национальный праздник «Ысыах Туймаады». Как сообщалось, в честь 100-летия образования ЯАССР и 25-летия проведения «Ысыаха Туймаады» в местности Ус Хатын в программе подготовлено 125 уникальных мероприятий.

В субботу 25 июня национальный праздник «Ысыах Туймаады — 2022» начнется в 08.00 ч. утра с обряда очищения и благословления – Алгыс на двух площадках — № 1 «Арчы түһүлгэтэ» и № 19 «Аар Кудук Чэрчи мас».

В 11.30 часов на площадке № 3 – в Центре кумысопития «Тунах» состоится торжественная церемония открытия республиканского национального праздника «Ысыах Туймаады — 2022», посвященного 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и со дня основания города Якутска, 100-летию образования Якутской АССР, 200-летию создания первого представительного органа города Якутска и 25-летию Ысыаха Туймаады.

В 14.00 часов в павильоне площадки № 20 «Кымыс кырдала» горожан и гостей столицы приглашают на V фестиваль кумыса «Айыы аһа – Божественный напиток». В это же время на площадке № 24 «Үс сэргэ түһүлгэтэ» пройдет республиканская акция «Якутия – XXI век», в которой мастерицы со всех уголков республики создадут единое лоскутное полотно.

Также с 14.00 часов на нескольких площадках одновременно начнутся любимые горожанами и гостями столицы конкурсы якутской национальной одежды «Саха талба-мааны таҥаһа», конкурс сказителей осуохай, посвященный 100-летию Якутской АССР, «Туймаада ыһыаҕын оһуокайа», конкурс тойуксутов «Туймаада дьиэрэйэр тойуга», а также традиционные якутские обряды, обрядовые действа Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, экскурсионные программы, концерты и выставки.

С 15.00 часов на площадке № 11 «Бөҕөстөр түһүлгэрэ» состоятся финальные поединки IV чемпионата мира по мас-рестлингу в абсолютной весовой категории среди мужчин и женщин. В 18.00 ч. начнутся финальные состязания по национальному многоборью «Игры Дыгына».

В 20.00 ч. на площадке № 9 — ипподроме им. И.С. Свинобоева пройдут национальные конные скачки на призы главы городского округа «город Якутск» «Дьөhөгөй күрэҕэ».

Во второй день 26 июня в 11.15 ч. на площадке № 3 «Центр кумысопития «Тунах» состоится передача эстафеты огня VII Международных спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут 27 июля – 8 августа в г. Владивосток.

С 12.00 ч. состоится самое зрелищное и захватывающее состязание – финал «Игр Дыгына».

Конные скачки на призы главы Республики Саха (Якутия) начнутся в 18.00 ч. на площадке № 9 в ипподроме им. И.С. Свинобоева.

В этом году во время празднования национального праздника «Ысыах Туймаады – 2022» в местности Ус Хатын организаторы, предприятия, учреждения, общественные организации всего проведут более 130 ярких и зрелищных мероприятий.

Также в рамках «Ысыах Туймаады – 2022» пройдут культурные, праздничные программы гостей из Намского, Хангаласского, Кобяйского улусов, города Алдан, а также делегаций Чукотки, Татарстана, Монголии и Индии. В концертах примут участие ансамбли из Иркутской области, Калмыкии и Хабаровска.

С полной программой празднования национального праздника «Ысыах Туймаады – 2022» можно ознакомиться по ссылке: https://www.cultura14.ru/ysyakh-2022/programma.php