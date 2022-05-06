Как Якутск отметит День Победы: Программа мероприятий
ПРОГРАММА
мероприятий Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска,
посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Официальный сайт Управления культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска: www.cultura14.ru
|06 мая (пятница)
|10.00
|Крестный ход от Градоякутского Преображенского Кафедрального собора до часовни на площади Победы. Маршрут движения: ул. Чернышевского – ул. Хабарова
|06 – 07 мая (пятница — суббота)
|11.00
|«Поем двором» Всероссийская акция Место проведения: по месту жительства ветеранов ВОВ.
|07 мая (суббота)
|12.00
|Торжественное возложение цветов к памятнику якутского снайпера и мемориальному комплексу «Солдат Туймаады». Урок мужества. Место проведения: мемориальный комплекс «Солдат Туймаады»
|20.00
|«Свеча памяти» республиканская молодежная патриотическая акция Место проведения: площадь Победы
|08 мая (воскресенье)
|10.00
|Торжественное возложение цветов к стеле Победы в память о воинах-якутянах Место проведения: парк Победы
|12.00
|«И помнит мир спасенный…» торжественная церемония водружения символа Знамени Победы в честь 77-й годовщины Великой Победы Место проведения: площадь Победы
|12.30
|«Весна! Май! Победа!» праздничная программа воспитанников Якутской кадетской школы Место проведения: площадь Победы
|13.00
|«Живая история» историко – патриотическая выставка военной техники и оружия Место проведения: площадь Орджоникидзе
|13.00
|«Мы помним, мы гордимся» народная акция — создание объединенной картины с участием горожан Место проведения: площадь Орджоникидзе, фито стена
|14.00
|«Весна Победы» традиционная встреча фронтовиков, ветеранов тыла,полевая кухня «На привале». Торжественные проводы призывников. Место проведения: площадь Орджоникидзе
|14.00
|«Спасибо деду за Победу!» выставка детских рисунков Детской школы изобразительных искусств им. Л.А. Ким Место проведения: площадь Орджоникидзе
|15.00
|«Вальс Победы» танцевальный флэш-моб Место проведения: площадь Орджоникидзе
|15.00
|«Истиий, ду байааным ырыатын» праздничная программа баянистов города Якутска Место проведения: площадь Орджоникидзе
|09 мая (понедельник)
|10.00
|«И песня тоже воевала…» радиотрансляция военных песен Место трансляции: ул. Чернышевского – ул. Хабарова
|10.00
|«Живая история» историко – патриотическая выставка военной техники и оружия Место проведения: площадь Победы, ул. Хабарова
|11.00
|«Поклонимся великим тем годам» торжественнаяцеремония возложения цветов к монументу «Воинам-победителям», посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Место проведения: площадь Победы
|11.30
|Торжественный митинг, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Место проведения: площадь Победы
|11.40
|«День победы» песня в исполнении Духового оркестра и солистов Государственной филармонии РС(Я) им. Г. М. Кривошапко и участников парада. Место проведения: площадь Победы
|11.45
|Военно-патриотический парад с участием Якутского гарнизона, служащих правоохранительных органов, подразделений структур, военно-патриотических клубов, воспитанников Якутской кадетской школы, учащихся средних общеобразовательных школ города Якутска Место проведения: площадь Победы
|12.00
|«Бессмертный полк» Всероссийская акция Маршрут движения: ул. Ярославского — ул. Хабарова – площадь Победы – ул. Богатырева (до моста). Место проведения: площадь Победы
|13.00
|«О собаках – героях Великой Отечественной Войны» показательные выступления владельцев собак и их питомцев Место проведения: площадь Победы, Триумфальная арка
|13.00
|«День Победы!» конкурс детских рисунков на асфальте Место проведения: площадь Победы
|13.00
|«Осуохай Победы!» традиционный народный осуохай в честь Великой Победы Место проведения: площадь Победы, Триумфальная арка
|13.00
|«Дружбой народов ковалась Победа» праздничная программа творческих коллективов Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Место проведения: площадь Победы
|14.00
|«Живи, цвети, победный май!» праздничная программа ансамбля народных инструментов «Эксклюзив», народного ансамбля спортивно- бального танца «Мозаика» Место проведения: площадь Победы
|15.00
|«Гремит салютами Победа!» праздничная программа художественной самодеятельности города Якутска и народного хора русской песни «Раздолье» Место проведения: площадь Победы
|17.00
|«Победная весна!» праздничная программа Государственного вокального ансамбля «Туймаада» Место проведения: площадь Победы
|18.00
|«Сквозь года звенит Победа!» музыкально-театрализованная программа студентовЯкутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой Место проведения: площадь Победы
|19.00
|«Не прервется память поколений» праздничная программасотрудников МВД РС(Я) «Служба 02» Место проведения: площадь Победы
|20.00
|«Навсегда великая страна» киноконцерт военных песен из советских кинофильмов в исполнении Духового оркестра и солистов Государственной филармонии РС(Я) им. Г. М. Кривошапко. Место проведения: площадь Победы
|21.00
|«Песни, опаленные войной» праздничная программаартистов Государственного театра эстрады РС(Я)им. Ю.Е. Платонова Место проведения: площадь Победы
|22.00
|«Салют, Победе!» праздничный фейерверк Место проведения: площадь Победы.
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
Добавить комментарий