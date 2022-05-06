06.05.2022
17:06
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Праздники

Как Якутск отметит День Победы: Программа мероприятий

ПРОГРАММА

мероприятий Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска,

посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Официальный сайт Управления культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска: www.cultura14.ru

06 мая (пятница)  
10.00  Крестный ход от Градоякутского Преображенского Кафедрального собора до часовни на площади Победы.   Маршрут движения: ул. Чернышевского – ул. Хабарова  
06 – 07 мая (пятница — суббота)  
11.00  «Поем двором» Всероссийская акция   Место проведения: по месту жительства ветеранов ВОВ.  
07 мая (суббота)  
12.00      Торжественное возложение цветов к памятнику якутского снайпера и мемориальному комплексу «Солдат Туймаады». Урок мужества.   Место проведения: мемориальный комплекс «Солдат Туймаады»  
20.00«Свеча памяти» республиканская молодежная патриотическая акция Место проведения: площадь Победы  
08 мая (воскресенье)  
10.00  Торжественное возложение цветов к стеле Победы в память о воинах-якутянах   Место проведения: парк Победы  
12.00  «И помнит мир спасенный…» торжественная церемония водружения символа Знамени Победы в честь 77-й годовщины Великой Победы   Место проведения: площадь Победы  
12.30«Весна! Май! Победа!» праздничная программа воспитанников Якутской кадетской школы   Место проведения: площадь Победы  
13.00  «Живая история» историко – патриотическая выставка военной техники и оружия   Место проведения: площадь Орджоникидзе  
13.00  «Мы помним, мы гордимся» народная акция — создание объединенной картины с участием горожан   Место проведения: площадь Орджоникидзе, фито стена  
14.00  «Весна Победы» традиционная встреча фронтовиков, ветеранов тыла,полевая кухня «На привале». Торжественные проводы призывников. Место проведения: площадь Орджоникидзе  
14.00  «Спасибо деду за Победу!» выставка детских рисунков Детской школы изобразительных искусств им. Л.А. Ким   Место проведения: площадь Орджоникидзе  
15.00«Вальс Победы» танцевальный флэш-моб   Место проведения: площадь Орджоникидзе  
15.00  «Истиий, ду байааным ырыатын» праздничная программа баянистов города Якутска   Место проведения: площадь Орджоникидзе  
09 мая (понедельник)  
10.00  «И песня тоже воевала…» радиотрансляция военных песен   Место трансляции: ул. Чернышевского – ул. Хабарова  
10.00  «Живая история» историко – патриотическая выставка военной техники и оружия   Место проведения: площадь Победы, ул. Хабарова  
11.00  «Поклонимся великим тем годам» торжественнаяцеремония возложения цветов к монументу «Воинам-победителям», посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.   Место проведения: площадь Победы  
11.30  Торжественный митинг, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.   Место проведения: площадь Победы  
11.40«День победы» песня в исполнении Духового оркестра и солистов Государственной филармонии РС(Я) им. Г. М. Кривошапко и участников парада.   Место проведения: площадь Победы  
11.45  Военно-патриотический парад с участием Якутского гарнизона, служащих правоохранительных органов, подразделений структур, военно-патриотических клубов, воспитанников Якутской кадетской школы, учащихся средних общеобразовательных школ города Якутска   Место проведения: площадь Победы  
12.00  «Бессмертный полк» Всероссийская акция   Маршрут движения: ул. Ярославского — ул. Хабарова – площадь Победы – ул. Богатырева (до моста).   Место проведения: площадь Победы  
13.00  «О собаках – героях Великой Отечественной Войны» показательные выступления владельцев собак и их питомцев   Место проведения: площадь Победы, Триумфальная арка  
13.00  «День Победы!» конкурс детских рисунков на асфальте   Место проведения: площадь Победы  
13.00«Осуохай Победы!» традиционный народный осуохай в честь Великой Победы   Место проведения: площадь Победы, Триумфальная арка  
13.00  «Дружбой народов ковалась Победа» праздничная программа творческих коллективов Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского   Место проведения: площадь Победы  
14.00  «Живи, цвети, победный май!» праздничная программа ансамбля народных инструментов «Эксклюзив», народного ансамбля спортивно- бального танца «Мозаика»   Место проведения: площадь Победы  
15.00  «Гремит салютами Победа!» праздничная программа художественной самодеятельности города Якутска и народного хора русской песни «Раздолье»   Место проведения: площадь Победы  
17.00  «Победная весна!» праздничная программа Государственного вокального ансамбля «Туймаада»   Место проведения: площадь Победы  
18.00  «Сквозь года звенит Победа!» музыкально-театрализованная программа студентовЯкутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой   Место проведения: площадь Победы  
19.00  «Не прервется память поколений» праздничная программасотрудников МВД РС(Я) «Служба 02»   Место проведения: площадь Победы  
20.00  «Навсегда великая страна» киноконцерт военных песен из советских кинофильмов в исполнении Духового оркестра и солистов Государственной филармонии РС(Я) им. Г. М. Кривошапко.   Место проведения: площадь Победы  
21.00  «Песни, опаленные войной» праздничная программаартистов Государственного театра эстрады РС(Я)им. Ю.Е. Платонова   Место проведения: площадь Победы  
22.00«Салют, Победе!» праздничный фейерверк   Место проведения: площадь Победы.  
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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