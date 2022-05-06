Как Якутск отметит День Победы: Программа мероприятий

06 мая (пятница)

10.00 Крестный ход от Градоякутского Преображенского Кафедрального собора до часовни на площади Победы. Маршрут движения: ул. Чернышевского – ул. Хабарова

06 – 07 мая (пятница — суббота)

11.00 «Поем двором» Всероссийская акция Место проведения: по месту жительства ветеранов ВОВ.

07 мая (суббота)

12.00 Торжественное возложение цветов к памятнику якутского снайпера и мемориальному комплексу «Солдат Туймаады». Урок мужества. Место проведения: мемориальный комплекс «Солдат Туймаады»

20.00 «Свеча памяти» республиканская молодежная патриотическая акция Место проведения: площадь Победы

08 мая (воскресенье)

10.00 Торжественное возложение цветов к стеле Победы в память о воинах-якутянах Место проведения: парк Победы

12.00 «И помнит мир спасенный…» торжественная церемония водружения символа Знамени Победы в честь 77-й годовщины Великой Победы Место проведения: площадь Победы

12.30 «Весна! Май! Победа!» праздничная программа воспитанников Якутской кадетской школы Место проведения: площадь Победы

13.00 «Живая история» историко – патриотическая выставка военной техники и оружия Место проведения: площадь Орджоникидзе

13.00 «Мы помним, мы гордимся» народная акция — создание объединенной картины с участием горожан Место проведения: площадь Орджоникидзе, фито стена

14.00 «Весна Победы» традиционная встреча фронтовиков, ветеранов тыла,полевая кухня «На привале». Торжественные проводы призывников. Место проведения: площадь Орджоникидзе

14.00 «Спасибо деду за Победу!» выставка детских рисунков Детской школы изобразительных искусств им. Л.А. Ким Место проведения: площадь Орджоникидзе

15.00 «Вальс Победы» танцевальный флэш-моб Место проведения: площадь Орджоникидзе

15.00 «Истиий, ду байааным ырыатын» праздничная программа баянистов города Якутска Место проведения: площадь Орджоникидзе

09 мая (понедельник)

10.00 «И песня тоже воевала…» радиотрансляция военных песен Место трансляции: ул. Чернышевского – ул. Хабарова

10.00 «Живая история» историко – патриотическая выставка военной техники и оружия Место проведения: площадь Победы, ул. Хабарова

11.00 «Поклонимся великим тем годам» торжественнаяцеремония возложения цветов к монументу «Воинам-победителям», посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Место проведения: площадь Победы

11.30 Торжественный митинг, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Место проведения: площадь Победы

11.40 «День победы» песня в исполнении Духового оркестра и солистов Государственной филармонии РС(Я) им. Г. М. Кривошапко и участников парада. Место проведения: площадь Победы

11.45 Военно-патриотический парад с участием Якутского гарнизона, служащих правоохранительных органов, подразделений структур, военно-патриотических клубов, воспитанников Якутской кадетской школы, учащихся средних общеобразовательных школ города Якутска Место проведения: площадь Победы

12.00 «Бессмертный полк» Всероссийская акция Маршрут движения: ул. Ярославского — ул. Хабарова – площадь Победы – ул. Богатырева (до моста). Место проведения: площадь Победы

13.00 «О собаках – героях Великой Отечественной Войны» показательные выступления владельцев собак и их питомцев Место проведения: площадь Победы, Триумфальная арка

13.00 «День Победы!» конкурс детских рисунков на асфальте Место проведения: площадь Победы

13.00 «Осуохай Победы!» традиционный народный осуохай в честь Великой Победы Место проведения: площадь Победы, Триумфальная арка

13.00 «Дружбой народов ковалась Победа» праздничная программа творческих коллективов Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Место проведения: площадь Победы

14.00 «Живи, цвети, победный май!» праздничная программа ансамбля народных инструментов «Эксклюзив», народного ансамбля спортивно- бального танца «Мозаика» Место проведения: площадь Победы

15.00 «Гремит салютами Победа!» праздничная программа художественной самодеятельности города Якутска и народного хора русской песни «Раздолье» Место проведения: площадь Победы

17.00 «Победная весна!» праздничная программа Государственного вокального ансамбля «Туймаада» Место проведения: площадь Победы

18.00 «Сквозь года звенит Победа!» музыкально-театрализованная программа студентовЯкутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой Место проведения: площадь Победы

19.00 «Не прервется память поколений» праздничная программасотрудников МВД РС(Я) «Служба 02» Место проведения: площадь Победы

20.00 «Навсегда великая страна» киноконцерт военных песен из советских кинофильмов в исполнении Духового оркестра и солистов Государственной филармонии РС(Я) им. Г. М. Кривошапко. Место проведения: площадь Победы

21.00 «Песни, опаленные войной» праздничная программаартистов Государственного театра эстрады РС(Я)им. Ю.Е. Платонова Место проведения: площадь Победы