Как Якутия отметит «Крымскую весну» 18 марта

Страна отмечает пятую годовщину со Дня воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Возвращение территории было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым.

В Республике Крым 18 марта официально объявлен праздничным и выходным днем. Во всех регионах и городах Россиипроводятся торжественные мероприятия, различные акции, флешмобы, выставки, конкурсы и концерты.

В честь знаменательной даты в Республике Саха (Якутия) состоитсяфестиваль «Крымская весна — 2019».Широкая культурная программа, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией, охватит все улусы и города республики.

В столице18 марта с 10 часов на площади Победы пройдет торжественная церемония возложения цветов к мемориальной плите города-героя Севастополь. С 12 часов жителей и гостей республики приглашают на площадь Дружбы, где начнется праздничное мероприятие и концерт с участием известных артистов.

В преддверии праздника,в выходные днина площади Орджоникидзе пройдут народные гуляния и концерт.

В рамках праздничной программы на площади Ленина в воскресеньехоккейный клуб «Полярные волки» на новом катке сыграет товарищеский детский матч.

Кроме того, в образовательных учреждениях будут организованы тематические конкурсы, выставки и учебные занятия. В библиотеках проведут литературные чтения, выставки книг «Россия Крым: вехи истории», встречи с читателями.

Исторический парк «Россия – моя история» подготовил для посетителей интересную программу. 18 марта стартует медиа выставка «Небо Крыма», где в мультимедийном формате можно будет увидеть один из самых известных в мире исторических регионов России. Также ждет познавательная встреча с Андреем И, автором фотопроекта «Севастопольский шторм». А самой ожидаемой частью станет тематическая экскурсия «История Крыма», которая продлится до 21 марта. Вход свободный для всех желающих.

В честь годовщины исторического события стартует фотоконкурс «Якутяне в Крыму» среди пользователей социальной сети Instagram.

Примечательно, что после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, дружба якутян и крымчан, которая существовала всегда, стала официально оформленной. Напомним, что 10 июля 2014 года произошло историческое событие — столица северного края Якутск и южный город-порт Севастополь стали городами-побратимами. Глава Якутии Айсен Николаев,который руководил в то время городом Якутском, и губернатор Севастополя Сергей Меняйло подписали соглашение о сотрудничестве. Тем самым были закреплены исторические связи и многолетние дружеские отношения двух городов.