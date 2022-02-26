Как Якутия готовится к санкциям?

В Якутии готовы принимать дополнительные меры для поддержания стабильности экономики региона

В республике по поручению главы Айсена Николаева ведется разработка дополнительных мер, направленных на поддержание экономики Якутии. При необходимости регион готов включиться в аналогичную совместную работу с Правительством Российской Федерации. Об этом сообщил премьер республики Андрей Тарасенко во время итогового прямого эфира отчёта Правительства Якутии на каналах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим».

Отвечая на вопрос о том, как санкции, в том числе в отношении крупных компаний, работающих в Якутии, повлияют на экономику республики, премьер отметил, что ситуация на финансовых рынках внимательно отслеживается. Правительство республики разрабатывает предложения по поддержке экономики, ведётся мониторинг цен на социально значимые товары.

«В республике сформирован достаточный запас продовольствия, развивается сеть хранения продуктов. Мы и дальше будем развивать своё производство для обеспечения продовольственной безопасности», — сказал премьер Якутии.

В Правительстве РФ сформированы чёткие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных компаний от возможных санкций и иных угроз.

Что касается предприятий, попавших под санкции, Правительство РФ будет содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и заработных плат.