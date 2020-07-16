Как Якутии удалось войти в Единую энергосистему России?

Карта-схема электрических сетей Республики Саха (Якутия)

В прошлом году в Якутии произошло знаменательное событие — Центральный и Западный энергорайоны нашей республики были присоединены к Единой энергосистеме России. «Историческим событием я называю присоединение в 2019 году энергосистемы Якутии к Единой национальной электрической сети России. Мы долго шли к этому — многие годы энергетическая инфраструктура республики была изолирована, и соединение с энергосистемами Востока страны кратно повысило надежность энергоснабжения огромной части территории республики, где проживает 80% её жителей», — подчеркнул Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, выступая 27 мая на дистанционном пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я).

Безусловно, такому масштабному событию предшествовали серьезные научные исследования и разработки, ведь бесперебойное, надежное электроснабжение является основой стабильного функционирования всех социально-экономических объектов, что особенно важно в суровых климатических условиях Севера.

Автором научной концепции о создании электроэнергетического центра Востока России путем объединения электроэнергетических систем Восточной Сибири и Дальнего Востока через узлы централизованного электроснабжения Республики Саха (Якутия) является известный ученый, главный научный сотрудник Института физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, лауреат премии им. Г.М. Кржижановского РАН за 2017 год, доктор технических наук Николай Александрович Петров. Николай Александрович не только сформулировал эту концепцию, но и внес большой личный вклад в дело ее реализации.

Впервые идею о наиболее предпочтительном варианте создания электроэнергетического центра Востока России (ЭЭЦ ВР) на базе объединения ОЭЭС Восточной Сибири и Дальнего Востока через узлы централизованного электроснабжения Республики Саха (Якутия) Николай Петров выдвинул в 2005 году на I Сибирском энергетическом конгрессе, проходившем в Новосибирске.

На фото: Николай Александрович Петров

Вот как он описывал проект объединения электроэнергетических систем в своей научной статье «Ресурсный потенциал Республики Саха в формировании энергетических центров Востока России», опубликованной в 11-м номере журнала «Нефтегазовая вертикаль» за 2006 год:

«В 90-х годах прошлого века широко обсуждался проект «Энергомост Россия-Япония» по созданию энергокомплексов по производству электроэнергии на Сахалине и в Якутии и энергомоста для экспорта электроэнергии в Японию. Также широко обсуждался вопрос в связи с реализацией избытка электроэнергии Иркутской и Красноярской энергосистем в 25-30 млрд кВт·ч для экспорта в Китай, Корею и Японию с формированием восточного крыла глобальной электроэнергетической системы. Однако вопросу о практическом осуществлении этих проектов не суждено сбыться.

Между тем заинтересованность стран СВА — Китая, Кореи, Японии в масштабном импорте электроэнергии из России усиливается, обусловленная высокими темпами роста электропотребления в этих странах. В частности, Государственная энергетическая компания (ГЭК) КНР сформулировала потребность в дополнительном к приграничной торговле экспорте электроэнергии из регионов Сибири и Дальнего Востока в следующих объемах: с 2008 года — 2 ГВт (10 млрд кВт·ч); с 2010 года — 4 ГВт (20-22 млрд кВт·ч); с 2012 года — 6 ГВт (30 млрд кВт·ч); с 2020 года — 60-70 млрд кВт·ч. Подтверждена потребность Республики Корея в импорте электроэнергии 20 млрд кВт·ч.

В связи с этим возникает необходимость создания на Востоке страны мощного электроэнергетического центра на базе объединения электроэнергетических систем Восточной Сибири и Дальнего Востока. При этом наиболее предпочтительным вариантом создания электроэнергетического центра Востока России (ЭЭЦ ВР) является, объединение ОЭЭС Восточной Сибири и Дальнего Востока через узлы централизованного электроснабжения Республики Саха (Якутия).

Объединение ОЭЭС двух округов, построенное по схеме «Сибирь — Якутия — Дальний Восток» будет иметь следующие положительные эффекты:

Реальный топливно-энергетический потенциал Республики Саха столь велик, что создаваемые на ее территории экспортно-ориентированные тепловые и гидроэлектростанции могут играть на длительный период доминирующую роль в общем электроэнергетическом пространстве стран СВА;

Территория энергоузлов централизованного электроснабжения Республики Саха (Якутия) располагает значительными доказанными запасами: нефти, газа, угля, алмазов, золота, апатитов, черных, редких и редкоземельных металлов и других минерально-сырьевых ресурсов, что обусловливает расширение освоения и обживание территории;

С завершением строительства железной дороги до Якутска указанная территория превратится в зону круглогодичного транспортного обеспечения, что позволит снизить стоимость энергоносителей, обеспечит реальность и приоритетность объектов создаваемых энергетических центров;

Практическое формирование ЭЭЦ Востока России с охватом узлов централизованного электроснабжения Якутии — это не только освоение топливных и гидроэнергетических ресурсов с сооружением межгосударственных и межрегиональных электрических связей для удовлетворения внешних потребителей, но и создание социально-экономических условий для расширения активной жизнедеятельности населения всего Востока России».

В 2007 году совместно с республиканским руководством предложение отдела проблем энергетики ИФТПС СО РАН об объединении ОЭЭС Восточной Сибири и Дальнего Востока через энергоузлы централизованного электроснабжения Республики Саха (Якутия) было внесено на рассмотрение Министру промышленности и энергетики Российской Федерации Виктору Христенко. Затем уже Виктор Борисович вносит предложение об этом первому заместителю Председателя Правительства России Сергею Иванову. Вице-премьер поддержал эту прогрессивную идею и запустил работу по реализации проекта, разработанного в стенах Института физико-технических проблем Севера СО РАН.

Проект присоединения Центрального и Западного энергорайонов к ОЭЭС Востока был реализован в несколько этапов, предварительная сумма затрат оказалась в разы меньше, чем, если бы объединение энергосистем Восточной Сибири и Дальнего Востока пошло бы не через Якутию. После окончания всех работ и запуска проекта в жизнь, практика подтвердила правильность всех предварительных расчетов.

Территориально в Западный и Центральный энергетические районы республики входят 17 улусов и два города, в которых проживают примерно 730 тысяч человек. Поэтому, с учетом жителей Южно-Якутского энергорайона, который вошел в Объединенные энергосистемы Востока еще в 1980 году (этому поспособствовало его удачное географическое расположение), к Единой энергосистеме страны в настоящее время подключено порядка 780 тысяч жителей нашей республики. До вхождения в Единую энергосистему России, вся Центральная группа районов обеспечивалась энергией только лишь от ГРЭС, ГРЭС-2 города Якутска и Якутской ТЭЦ, а Западные районы — от Вилюйских и Светлинской ГЭС.

Благодаря слаженной работе подразделений ПАО «Якутскэнерго», дочерней структуры ПАО «РусГидро», жители республики никаких неудобств при объединении энергосистем не испытали. За прошедшие полтора года все потребители электроэнергии ощутили, что энергоснабжение в Республике Саха стало более надежным. В случае необходимости, Центральный и Западный энергетические районы могут быть обеспечены электричеством от мощностей Южно-Якутского энергорайона или Амурской энергосистемы. При этом генерирующие объекты Центрального и Западного энергорайонов республики могут передавать свои избыточные мощности и вырабатываемую электроэнергию в объединенную энергосистему Восточной Сибири и Дальнего Востока. Теперь, при возникновении аварийных или внештатных ситуаций на генерирующих объектах Якутии, можно проводить ремонтные работы, не прекращая подачу электроэнергии потребителям, что крайне важно в наших климатических условиях.

Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН

«В этом году Институту физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН исполняется 50 лет и за это время коллектив Института внес огромный вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия). Так, отдел проблем энергетики под научным руководством Николая Александровича Петрова выполняет системные исследования энергетики для разработки перспектив развития энергетического сектора в условиях российского Севера, а также проводит большую работу по ежегодной подготовке схемы и программы развития электроэнергетики Республики Саха (Якутия)», — подчеркивает председатель ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН», член-корреспондент РАН Михаил Лебедев.

В завершении статьи хочется особо отметить, что наша республика надежно обеспечена электроэнергией и другими видами топлива во многом благодаря внедрению результатов исследований и разработок отдела проблем энергетики Института физико-технических проблем Севера им В.П. Ларионова СО РАН, обособленного подразделения ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН».