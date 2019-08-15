Популярный блогер рассказала, как регистрировала машину в Якутске

В общем, вчера вечером наконец-то съездили – оформили договор купли-продажи на нашу машинку. Цена договора 60 тысяч. Так как я не смогла записаться в ГАИ через госуслуги, потому что там это самое, ну, российский продукт. Было решено подъехать в ГАИ и занять живую очередь. В десять вечера очередь ещё не занимали. Привезли меня домой, и начала я морально готовиться. Пока детей уложили, пока просепарировала молоко, пока то да се, уже третий час. Ну, думаю, вздремнуть часик. Кароч, муж меня в полпятого еле поднял, тут ещё Женечка проснулся, ноет и не хочет спать. Всех детей перебудили, вот тебе и смотались потихоньку, называется. В шестом часу выехали потихоньку, машин почти нет. До ГАИ доехала, слава богу. Муж сходил в очередь записался, потому что у меня поджилки тряслись от страха. 129! Ужас. Думала, до ночи стоять будем. Поехали до банкомата по большой Лермонтова. Ну, более-менее. Потом обратно – делать страховку и осаго. Удобно, что круглосуточно. Там мне сразу договор сделали для ГАИ. Все вместе с техосмотром – 6 500 руб., примерно. Смотрим, там народ очередь занимает куда-то, выстроились машинами прямо на трассе. Ну, я думаю, 129 терять нечего. Отвезла мужа домой, бахнула кофе и поехала обратно сама одна. В семь утра никакой очереди уже не было, ну так, машины три четыре в два ряда. Машину осмотрели быстро, придрались, почему номеров нету. Хрен знает, говорю, я чайник.

Потом где-то припарковалась посреди гаишного поля, около какого-то грузовика, и пошла вовнутрь. Время полвосьмого, а там уже вовсю талоны выдают, и регистрировать начали. На табло уже четырнадцатый пошёл. Всё для людей! Хорошо! Мне талончик достался 97. Оказывается не все приходят, кто записывается.

Госпошлина на всё, включая номера – 2 850 руб. А на госуслугах – 3 300 руб. выходило. Хорошо, что там не оплатила.

А потом тянулось долгое ожидание очереди, пыталась свои осовелые глаза держать в открытом виде. Удавалось с трудом. Я себе даже корову нашла, только денег найти не успела.

Наконец-то очередь подошла, и опять прикопались: а где номера? Потом вообще оказалось, что машина в розыске. Тут то пришлось вспотеть от ужаса, который раз за утро. Потом выяснилось, что позапрошлый продавец неправильно сняла с учёта. Типа не купля продажа, а утеря. Ну ексель-моксель. Тут мне всё нормально сделали и даже выдали красивые новые номера.

Гаишница говорит, прикручивай сразу, а то оштрафуют. И че, до дома доехать нельзя? Нет, прикручивай и всё тут.

Знаешь, во всем ГАИ ни разу не спросили, есть ли у меня права, и умею ли я вообще ездить! А я не умею.

Пошла я до машины, сажусь с умным видом, а она не заводится! Даже не мигнула ничем. Твою ж маааать! Потом договорилась насчёт коровы, только денег не нашла. И тут какой то мужик образовался на стоянке, на джипе прямо. Ну, он мне там чета аккумулятор это самое, говорит, контакт отошёл. Езжай, говорит, и не оглядывайся. Ну, думаю, по прямой то че там, хотя машин куча, страшно е мае.

Ну и тут на перекрёстке глохнет. Ой, я такого натерпелась! Пришлось потом направо повернуть и ехать через все Сайсары на аварийках, и на каждом почти перекрёстке глохнуть и всех бесить. Круг проехала с закрытыми глазами. В общем, кое как.

Мне теперь надо курс психотерапии. До сих пор страшно.

А машину муж починил. Чета там клеммы поменял, номера прикрутил. Мог бы ещё полазить, но нет никаких ключей… Опять расходы.

Вот мне б корову. Отличное просто предложение… Осталось денег найти. А то с такими расходами не хватает мне никаких доходов. Блин.

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