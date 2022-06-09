Как вызывают искусственные дожди в Якутии?

В Якутии с мая работают самолёты-зондировщики, вызывающие искусственные дожди для предупреждения лесных пожаров. Как происходит процесс вызова осадков, рассказала Татьяна Маршалик, исполняющий обязанности начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Перед вылетом лётные наблюдатели, работающие в самолётах-зондировщиках, всегда запрашивают у метеорологов все данные о погодных процессах, происходящих в ближайшие сутки-двое над территорией того или иного региона.

«Уже по полученным от нас данным, в том числе и в ходе телефонных консультаций, специалисты решают, когда им лучше вылетать, где будут проходить тот или иной фронт или циклон. Зондировщик обстреливает облака за несколько часов до того, как начнется дождь, чтобы он пролился как раз тогда, когда облака подойдут к нужной территории», — говорит начальник ЯУГМС. Через сутки после работы зондировщика синоптики предоставляют данные о количестве выпавших осадков, которые специалисты уже накладывают на свои карты и проверяют, насколько эффективно сработали в том или ином районе.

Напомним, первый самолёт-зондировщик Як-42 работал в Якутии с начала мая. Прибывший 2 июня Ан-30 будет находиться в республике всё лето и работать на предупреждении и тушении лесных пожаров не только в центральных и южных районах, но и в арктической группе улусов. В конце недели прилетит Ан-26 «Циклон». Если первые два вызывают осадки для предупреждения лесных пожаров, то «Циклон» будет работать на уже возникших.

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