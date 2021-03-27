Как выявить спортивного вундеркинда?

Как определить будущего чемпиона? Как узнать, к какому виду спорта предрасположен ваш ребенок? Если раньше эти вопросы стояли перед многими родителями, учителями физкультуры и наиболее продвинутыми тренерам, и их можно было разрешить лишь эмпирическим путем, то сегодня в Якутии это можно будет сделать легко и просто.

В открытии Центра спортивного тестирования, проходившем в пятницу в спортивном комплексе «Модун», приняли участие первая леди Якутии Л.В.Николаева, министр по физической культуре и спорту РС(Я) И.Ю.Григорьев, представитель АК АЛРОСА А.Д.Бравин, руководители спортивных учреждений, тренеры, юные спортсмены и школьники.

Под патронатом президента Федерации художественной гимнастики и Союза танцевального спорта РС(Я) Людмилы Николаевой и при содействии ПАО АК «АЛРОСА» и Министерства по физкультуре и спорту республики приобретены компьютерные комплексы для ранней диагностики детей от 6 до 12 лет.

Эта аппаратура и специальная компьютерная программа проверяет школьников по 150 параметрам и выдает заключение о том, к какому виду спорта предрасположен ваш ребенок, в каком из них он может достичь наилучших результатов. Весь комплекс разработан российской фирмой «Стань чемпионом!», одобрен Министерством спорта России и предназначен для использования в регионах.

Презентацию этого комплекса провела региональный администратор проекта «Стань чемпионом» Светлана Мартюшова. Полный сеанс диагностики одного ребенка составляет около полутора часов.

Участникам презентации основные моменты вместе с юным спортсменом Дамиром продемонстрировала прошедшая специальное обучение сотрудник. С.Мартюшова также вручила обученным специалистам подведомственных учреждений Минспорта соответствующие сертификаты.

Министр по физкультуре и спорту РС(Я) Иннокентий Григорьев сообщил:

— Великий тренер Д.П.Коркин отправлял своего соратника Константина Постникова в районы республики с целью отобрать способных к борьбе ребят. Сам наставник беседовал с родителями, стариками в деревне или педагогами о происхождении, предках того или иного мальчишки, и таким инновационным в то время методом выявлял генетические данные кандидатов для поступления в школу.

А сегодня в распоряжении спортивных педагогов и тренеров республики оказалась действительно инновационная технология выявления одаренных детей – будущих чемпионов.

Всего приобретено шесть программно-аппаратных комплексов, три из которых остались в Мирнинском районе, а три – в столице республики. Один из них передан Центру спортивной подготовки сборных команд РС(Я) (в спорткомплексе «Триумф»), второй – Республиканскому училищу олимпийского резерва имени олимпийского чемпиона Романа Дмитриева, на третьем можно будет пройти испытания в зале танцевально-спортивного клуба «ПораПоПарам» Союза танцевального спорта РС(Я) по адресу ул. Кулаковского, 28.

Этой услугой смогут воспользоваться и в районах республики. Буквально на следующей неделе группа специалистов выедет в ближайшие улусы для проведения диагностики.

Л.В.Николаева с воодушевлением делится своими впечатлениями:

— «Стань чемпионом» – это федеральный экспериментальный инновационный проект, оператором которого является одноименная Автономная некоммерческая физкультурно-спортивная организация «Стань чемпионом». Реализуется он при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, а также региональных органов власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.

Он создан в первую очередь для помощи родителям и тренерам в выборе подходящего вида спорта для ребенка. Все мы родители хотим, чтобы наши дети занимались тем, что им действительно нравится. И порой, в погоне за тем, чтобы ребенок вырос всесторонне развитым, родители теряются, и записывают детей не на те кружки и секции. Проект способствует решению именно этого вопроса. А благодаря совершенствованию механизмов поиска и отбора спортивно одаренных детей, мы можем усовершенствовать систему подготовки спортивного резерва в Якутии.

На этом комплексе мы сможем выявлять будущих чемпионов – чемпионов России, Европы и мира. И, конечно же, мы все мечтаем об олимпийской медали. Хорошо, что эти комплексы есть и в переносном, мобильном варианте. И я уверена, что тестированием мы можем охватить всех перспективных детей в улусах. Обращаюсь ко всем родителям – если у вас будет возможность приехать в Мирный или Якутск, можете пройти тестирование в наших стационарных пунктах. Можно записаться заранее на сайте sportchampions.ru и сделать это в удобное для вас время. Стоимость комплекса достаточно большая – порядка трех миллионов.

И нашим финансовым партнером стала наша республиканская компания АЛРОСА. Разработчики заложили в этот программный комплекс те параметры, которые соответствуют возрасту от 8,5 лет и до 12,5 лет. Это наша первая российская разработка и она будет совершенствоваться, несомненно, что будут выпущены цифровые комплексы для тестирования и младших, и старших возрастных групп. Их можно будет использовать также и в подготовке спортсменов высокого класса для контроля, как организм выдерживает нагрузки.

Главным партнером реализации проекта в нашей республике выступила компания АЛРОСА. Об ее участии рассказывает представитель алмазного гиганта в Якутске, заместитель начальника отдела Анатолий Дмитриевич Бравин:

— Реализация проекта в Якутии стала возможной благодаря благотворительной деятельности АЛРОСА и совместной работы со спортивными федерациями и ассоциациями. Алмазная компания ежегодно инициирует в среднем по 500 социальных проектов благотворительной направленности, на которые помимо отчислений в бюджет республики выделяется около 10 млрд рублей.

Кроме указанных стационарных комплексов есть и мобильные. Мы их закупали для того, чтобы использовать их в районах и оказывать бесплатные услуги для населения. Мы очень рады, что это проект взяла под свой патронат Л.В.Николаева, человек, близкий к спорту. Несомненно, что эти комплексы можно будет использовать для развития новых видов спорта. Благодарен всем партнерам – Министерству по физкультуре и спорту, федерациям и ассоциациям.

Будем надеяться, что эти аппараты будут оказывать действенную помощь в подготовке спортивного резерва республики – самого важного и определяющего будущность якутского спорта этапа.