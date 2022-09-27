Как вырастить чемпионов: дети работников Сахаэнерго стали победителями в номинации «Спортсмен года»

Дети работников АО «Сахаэнерго» по итогам корпоративного конкурса «Наши дети» ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) стали победителями в номинации «Спортсмен года».

В возрастной категории от 7 до 14 лет призерами стали дети работников Кобяйских электрических сетей. Так, по сумме достижений во всех прошедших в году спортивных мероприятиях почетное третье место занял 12-летний Глеб Кочнев, сын начальника ДЭС «Центральная» Анатолия Кочнева. Вторая «ступень» условного пьедестала почета у 11-летнего Артема Залегаева, сына машиниста ДВС ДЭС «Центральная» Владимира Залегаева. Заслуженная лидерская позиция за набравшим наибольшее количество баллов в своей возрастной категории 8-летним Игорем Кочневым, младшим братом Глеба.

В возрастной категории от 15 до 18 лет «бронзовым» призером стал 17-летний Сергей Столяров, сын диспетчера автотранспортного цеха Производственного центра Оксаны Столяровой. Первое и второе места заняли сыновья машиниста ДВС ДЭС Верхоянских электрических сетей Александра Ильченко и уборщицы служебных помещений Татьяны Ильченко 18-летний кандидат в мастера спорта по якутским национальным прыжкам «куобах» Михаил и 17-летний Виктор.

По словам Александра Ильченко, воспитывать детей-чемпионов сейчас проще, чем когда-либо: например, в Верхоянске их дети Михаил и Виктор, привыкшие к здоровому соперничеству с детства, занимаются различными видами спорта на базе обыкновенной средней общеобразовательной школы.

«Высоким результатам в спорте мы во многом обязаны нашим тренерам и по совместительству учителям физкультуры Олимпию Андреевичу Потапову и Татьяне Михайловне Поповой, которые занимаются с нашими детьми бегом, лыжами, волейболом, а также национальными видами спорта. От имени себя и своей семьи благодарю Олимпия Андреевича и Татьяну Михайловну за внимательный подход к каждому ученику. Они, видя потенциал детей, делают все возможное для того, чтобы развить их спортивные таланты», — рассказал папа чемпионов Александр Ильченко.

По итогам 2022 года 16 детей работников Сахаэнерго стали победителями конкурса «Наши дети», который традиционно проводится по трем номинациям: «Интеллектуал года», «Спортсмен года» и «Выпускник года». Как отметил председатель профсоюзного комитета Сахаэнерго Евгений Стручков, дети работников энергохолдинга являются постоянными участниками по всем трем направлениям. Такие конкурсы не просто мотивируют ребят к достижениям новых высот, но и прививают здоровый образ жизни как безусловную норму.

Поздравляем всех победителей и участников с достойными результатами на спортивном поприще. Желаем каждому новых ярких побед и достижения больших спортивных высот!