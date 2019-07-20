Как выйти из семейного ада?

Митинг против домашнего насилия и обеспечения безопасности жизни детей, женщин и пожилых людей имеет отличительную черту – за его проведением не стояли никакие организации и политические силы, это чисто народная инициатива.

Митинг начался с небольшим опозданием, организаторы заявляли 100 человек, пришло около 50. Их ждала небольшая инсталляция, символизирующая домашний быт, со стендом из кричащих семейных и не только историй. Но это была очень важная акция, наверное, важней многих митингующих партий и доморощенных политиков.

Рассказывает блогер Лена ДИОДОРОВА:

-Сначала я вела блог, потом в свете последних событий в городе, республике, стране пошла в мэрию и подала заявку на митинг. Потом собрала группу; мы просто неравнодушные люди, с плакатами стоят волонтеры, листовки раздают тоже. Нас очень поддержали блогеры Туйаара АЛААС, Екатерина ИВАНОВА, Сардана АБРОМОВА, Дарья СОКОЛОВА.

-Почему именно эта проблематика?

-С этим сталкиваются дети, женщины, которые могут быть с виду сильными и успешными.

-Был ли какой-то первый толчок, драматическая история?

-Это создает фон, который везде. Если ты женщина, ты живешь в постоянном страхе – не заходи с незнакомыми в лифт, не садись на переднее сидение в такси… Самое страшное, что это как бы человек тонет, тихо, незаметно в толпе. Тебя бьют, а ты думаешь, что причина в тебе.

Начала митинг эко-активист, общественник Ирина Бугаева, она выступила от лица простых людей.

Далее выступила психолог, которая пригласила всех на бесплатные консультации. Отметила, что наш северный менталитет часто вредит нам, когда люди следуют фразе «не выноси сор из избы». Также обрисовала черты деспота и жертвы.

Юрист, руководитель Юридической клиники СВФУ Ольга Ильина рассказала, куда можно обращаться людям, страдающим от семейного насилия.

Слоган акции — «Твоя жизнь важна», иначе говоря, любой человек не заслуживает такого обращения.

Цель акции – привлечь внимание, сказать людям: «Вы не одни!» Вы достойны счастливой и мирной жизни.

Если вы оказались в ситуации домашнего насилия, узнали, что от него страдает ваш знакомый, получите помощь, позвонив по этим номерам:

«Мобильная кризисная служба», комплексная оперативная помощь несовершеннолетним, пострадавших от жестокого обращения и насилия: 42-34-42, 42-50-25, 8-800-100-22-83

«Детско-семейный центр», структурное подразделение Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних: 202 м/р, корпус 19/1, 43-60-12.

Форум психологической помощи населению при ГБУ МСППН: http://forum.msph.ru

«Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи»: 35-10-46, 32-03-47, Якутск, Каландаришвили, 21; http://psycentr-ykt.ru