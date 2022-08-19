19.08.2022
17:29
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Якутск

Как выглядят ухоженные газоны в Якутске?

Жители города предлагают усаживать город не только цветами, но и не забывать про газоны.

Ведь они являются отличным способом по улучшению экологии.

К вашему вниманию топ-7 самых красивых газонов города от Yakutsk News.

  1. Сургутнефтегаз (ул. Орджоникидзе, 36);
  2. ЖК Панорама (ул. Курашова, 39);
  3. Станция скорой помощи на Петра Алексеева (экспериментальный проект от Sinet Spark);
  4. Деловой центр «Алмаз» (Орджоникидзе, 20);
  5. Дом печати (ул. Орджоникидзе 31);
  6. Лужайка на Площади Ленина;
  7. ТРК «Туймаада» (ул. Орджоникидзе, 38).
Фото: https://t.me/yakutsk_newss
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

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