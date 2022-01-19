Как выглядит якутский «антиваксер»

Клинический психолог Якутского республиканского психоневрологического диспансера Алена Филиппова выявила самые распространённые типы людей, которые выступают против вакцинации, передает ЦУР Якутии.

«Это люди среднего возраста, в основном со средним образованием, без детей и пожилых родственников, гендерных различий не выявлено. Всего выявлено пять типов», — рассказывает клинический психолог.

Первый тип личности – тревожно-мнительный. Такой человек в силу личностных особенностей может сомневаться в происходящем, видеть заговоры, бояться «чипирования» и тотальной слежки. Страх стоит на первом месте. Человека пугает неизвестность, последствия и страх за свое состояние. Данный тип личности трепетно относится к своему здоровью, именно поэтому и возникает страх перед новой вакциной. Превалирует неуверенность, внушаемость.



Второй тип – люди с рациональным мышлением, которые относятся скептически к вакцинам. Существуют мнения специалистов высокого уровня — академиков, ученых, медиков — и все говорят совершенно разные вещи про вакцинацию. Проанализировав различные мнения, данный тип людей будет выбирать единственно верное для него решение, которое он считает правильным.

Третий тип – это люди с завышенным эго, «Я здоров», – и это главное. Они уверены, что здоровы, и поэтому не считают необходимым вакцинироваться.



Четвертый тип – люди, не доверяющие власти, чиновникам и системе здравоохранения. Они считают, что «вакцинация – это политика, экономика, что угодно, но не медицина».

Пятый тип – это люди с инфантильными чертами характера, малоинформированные, не разбирающиеся в медицинской науке, прислушивающиеся к разным, недостоверным информациям в СМИ и телевидении.