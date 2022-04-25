Как выглядит Марха в преддверии 100-летия ЯАССР?

В воздухе Якутии витает праздничная атмосфера — 100-летие ЯАССР, якутяне взволнованы этим событием, каждый день республику поздравляют главы, губернаторы разных регионов нашей необъятной страны. Якутию поздравили даже из Китая.

Неравнодушный житель микрорайона Марха отправил видео в редакцию SakhaLife.ru.

«Это центр микрорайона Марха, возле магазина «Ремикс» — что творится здесь?! Полная антисанитария — перед магазином, сбоку, сзади вообще кошмар. Администрация микрорайона Марха — примите меры. Уже больше года такой бардак. Вы что не видите? Везде пустые бутылки, мусор… Что такое? — говорит мужчина.