Как выбрать выгодный потребительский кредит

В жизни многих из нас часто возникают такие ситуации, когда срочно нужны деньги. Сломалась стиральная машина, квартира давно требует ремонта или не хватает «совсем чуть-чуть» для отпуска мечты. Иногда требуемая сумма настолько значительна, что занять ее у знакомых или родственников возможности нет. Тут на выручку приходят потребительские кредиты – достаточно простой и распространенный способ обрести необходимую сумму в кратчайшие сроки.

Что такое потребительский кредит?

Потребительский кредит – это деньги, которые вы на определенный срок одалживаете у банка. Такой займ могут взять только физические лица для покупки каких-либо товаров или услуг, оформить его на компанию нельзя. Разновидностями потребительского кредита являются ипотечный и автокредит, но их принято считать отдельными типами кредитования. Основные особенности потребительских ссуд – небольшая продолжительность, которая обычно составляет 1,5-2 года, а также меньшая, по сравнению с ипотекой или автокредитом, сумма.

Какие виды потребительских кредитов бывают?

Потребительские кредиты бывают целевыми – когда банк выдает займ на реализацию цели, предусмотренной в кредитном договоре. Например, на лечение или образование. Часто по этому типу ссуды заемщику не перечисляются наличные деньги, средства направляются сразу продавцу товара или услуги. Делается это чтобы гарантировать целевое использование средств.

Если вы берете нецелевой кредит, то можете тратить полученные деньги на свое усмотрение. Банк не проверяет цель использования таких займов. Ставка по этим кредитам обычно выше, а максимальный срок меньше, чем по целевым.

По виду обеспечения кредиты делятся на обеспеченные залогом, обеспеченные поручительством и без обеспечения. По первому типу банк выдает займ под залог имущества, ценных бумаг или драгоценных металлов. Это гарантирует возврат ссуды – если заемщик перестает платить, то его имущество реализуют в счет долга.

В обеспеченных поручительством кредитах возврат полученной суммы гарантирует кроме заемщика его поручитель. Для банка наличие поручителя является дополнительной гарантией того, что взятая сумма будет возвращена.

При выдаче кредита без обеспечения банк не требует у заемщика никаких гарантий – залога ли поручителя. Обычно сумма и срок необеспеченных кредитов меньше, чем у обеспеченных, а ставка выше.

По способу погашения кредиты делятся на единовременные – заемщик закрывает ссуду единым платежом в конце срока действия договора, с дифференцированными платежами – когда банку ежемесячно возвращается часть основного долга и проценты, но неравномерными платежами. Дифференцированные платежи постепенно уменьшаются к окончанию срока кредита. При аннуитетных платежах заемщик погашает кредит ежемесячно равными платежами, сумма которых всегда фиксирована.

По способу начисления процентов бывают кредиты с фиксированной процентной ставкой – ставка устанавливается при подписании договора и не меняется в течение всего срока его действия и плавающей ставкой, при которой банк может изменять ставку как в большую, так и в меньшую сторону.

По срокам кредиты делятся на краткосрочные – до 1 года (потребительские), среднесрочные – от 1 до 3 лет (например, автокредиты или займы на отдых), долгосрочные – на срок свыше 3 лет (ипотечные).

Как выбрать потребительский кредит?

Прежде всего оцените свои финансовые возможности. Рассчитайте, какая сумма и на какой срок вам необходима. При этом учитывайте, что вам придется вернуть взятые у банка деньги, а также проценты по ним и возможные дополнительные платежи. Как считают специалисты, оптимально, когда платежи по займам не превышают 30% ежемесячного дохода.

Обязательно выясните в банке полную стоимость кредита, которая учитывает не только сумму самого займа и процентную ставку, но и другие возможные расходы, предусмотренные договором. Проверьте, не включены ли в договор какие-то дополнительные платные услуги, которые вам не нужны.

Внимательно сравнивайте и выбирайте кредитные предложения разных организаций. У каждого банка есть общие условия договора потребительского кредита – стандартные требования для любого, кто хочет взять ссуду. Их всегда можно найти на официальных сайтах учреждений. С предложениями Алмазэргиэнбанка можно ознакомиться здесь – https://www.albank.ru/ru/individuals/lending/

Но в каждом договоре есть набор индивидуальных условий, которые определяют стоимость кредита, сроки и сумму ежемесячных выплат.

При заключении договора с банком обратите внимание на валюту платежа, процентную ставку, а также проверьте график платежей – убедитесь, что вы сможете отдавать банку сумму ежемесячного платежа вовремя. Прочитайте условия досрочных платежей и расторжения договора, а также уточните, что будет, если у вас не получится соблюдать график платежей.

Не торопитесь подписывать кредитный договор. Сделайте это только если уверены в то, что все его условия вам понятны. Кредит строится на договорных отношениях, стороны которых соглашаются выполнять определенные обязанности добровольно, поэтому вся полнота ответственности лежит в том числе и на заемщике.