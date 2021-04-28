Как выбрать продукты к Пасхе

В этом году 2 мая, воскресенье, православные христиане отметят Воскресение Христово (Пасха).

В преддверии праздника Пасхи Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) предлагает воспользоваться несложными рекомендациями при выборе продуктов к праздничному столу. Главными угощениями на Пасху являются крашеные яйца, творог, куличи и пасха.

Яйца

При покупке яиц необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, следов крови, перьев и птичьего помёта. Не следует приобретать яйца, а также другие пищевые продукты, в местах несанкционированной торговли – с рук и автомашин.

Дома хранить яйца следует только в условиях холодильника.

Сроки хранения:

— диетических яиц – до 7 суток,

— столовых яиц – от 8 до 25 дней,

— мытые яйца хранятся не более 12 дней.

Перед приготовлением яйца необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой.

Варить яйца нужно не меньше 10 минут с момента закипания для избежания заболевания сальмонеллезом.

Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху.

Не следует употреблять в пищу сырые яйца и блюда с яйцами без термической обработки (домашние белковые кремы), особенно это касается детей. Согласно санитарным правилам, вареные яйца хранятся в условиях холодильника не более 36 часов.

Творог

При покупке творога для приготовления пасхи убедитесь в его качестве.

Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. При покупке обратите особое внимание на упаковку: в первую очередь, она должна быть герметичной, что обеспечивает сохранность продукта, а также на наличие информации об изготовителе, условиях хранения и сроке годности.

Не покупайте творог с рук, это может быть опасно, так как в домашних условиях не соблюдаются требования при изготовлении творога (например, молоко не пастеризуется).

Куличи

При покупке готового кулича обратите внимание на его состав. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать, особенно для детей, отдайте предпочтение натуральным украшениям — миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури, цукатам и сухофруктам. При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.

Пасха

При покупке творога для приготовления пасхи убедитесь в его качестве. Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. При покупке творога особое внимание стоит обратить на целостность упаковки, так как она обеспечивает сохранность продукта, и на маркировку. Обратите внимание: на упаковке может стоять маркировка не только «Творог», но и «Творожный продукт» или «Сырный продукт». Это разные по потребительским свойствам продукты. Для украшения пасхи рекомендации те же, что и для украшения кулича, предпочтения следует отдать цукатам, орехам и сухофруктам.

Напоминаем об общих правилах при покупке продуктов питания и приготовлениях к Пасхальному столу:

Не покупайте сомнительные продукты питания, с поврежденной упаковкой.

Проходите мимо палаток, в которых осуществляется продажа скоропортящихся молочных продуктов и яиц, так как совместная реализация данных продуктов не допускается.

Используйте только свежие, качественные продукты, при выборе которых следует обратить внимание на дату производства, состав продукта, сроки годности, условия хранения, сведения об изготовителе. Скоропортящиеся продукты, не подлежащие термической обработке, храните в холодильнике, отдельно от сырой продукции.

Не допускайте хранение готовых блюд в тепле, на краю плиты, в духовом шкафу, так как все это усиливает риск размножения инфекционных возбудителей.

Используйте для нарезки готовой и сырой продукции разные разделочные доски и ножи.

Помните о принципах рационального питания и в праздник. Чередуйте потребление жирных и жареных блюд с потреблением овощей. Не переедайте и не злоупотребляйте алкогольными напитками.

Немаловажную роль в профилактике инфекционных заболеваний играет соблюдение правил личной гигиены. Частое мытье рук с мылом перед едой и после туалета, а также после контакта с сырой загрязненной продукцией позволит сохранить здоровье.

При возникновении симптомов, характерных для пищевого отравления или инфекции (рвота, диарея, головная боль, недомогание), не занимайтесь самолечением, немедленно обратитесь за медицинской помощью.