Как выбрать правильную новогоднюю ёлку?

По словам экспертов Роспотребнадзора, натуральную ёлку лучше всего покупать в 20 числах декабря. Ёлка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников, сообщает ЯСИА.

Приобретать срубленные хвойные деревья надо только на официально установленном для этого месте. Покупать ёлки у так называемых «чёрных лесорубов» — незаконно.

Что стоит учитывать при выборе натуральной ёлки:

выбирайте ёлку с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Дерево с тонким стволом не простоит долго;

ветви должны быть гибкими. Если ветки сухие и ломаются при минимальном усилии – ёлку брать не стоит;

иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Ударьте стволом дерева о землю или слегка потрясите ёлку — если иголки сильно осыпаются, это плохой признак; разотрите несколько хвоинок в ладонях — должен ощущаться характерный запах хвои;

сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата – признаки давно срубленного дерева; выбирайте ёлку с одной макушкой. Если макушек две, три или она обрезана, покупать такое дерево не нужно.

Что касается искусственных ёлок, то специалисты рекомендуют не экономить на них. Некачественные искусственные материалы под воздействием температуры выделяют фенол и формальдегид – вещества, способные спровоцировать головные боли и плохое самочувствие. Качественная и безопасная ёлка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание. На упаковке ёлки обязательно должна присутствовать информация о пожарной безопасности.

Полный обзор цен на елки в торговых точках Якутска на ЯСИА