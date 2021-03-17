Как выбрать подходящий вид спорта и стать чемпионом?

Вчера в Мирном прошла презентация федерального инновационного проекта «Стань Чемпионом», направленного на популяризацию массового спорта и выявление склонности детей к занятиям спортом.

Проект предназначен в первую очередь в помощь родителям и самим будущим спортсменам. В его рамках по инициативе компании АЛРОСА на объектах КСК в Мирном, Удачном и Айхале установлен отечественный программно-аппаратный комплекс для тестирования детей, который поможет родителям определить их способности к занятию тем или иным видом спорта. Комплекс был продемонстрирован главе Мирнинского района Ришату ЮЗМУХАМЕТОВУ и заместителю генерального директора компании «АЛРОСА» Алексею ДЬЯЧКОВСКОМУ.

Участники — дети от 6 до 12 лет проходят четыре этапа тестирования, в ходе которого учитываются свыше 150 показателей – психофизиологические и функциональные возможности организма ребенка, его антропологическое и спортивные данные. Обследование проводится абсолютно бесплатно и в среднем занимает чуть более 1 часа.

Тестирование определяет тип темперамента ребенка, к каким видам спорта он более склонен — к командным или индивидуальным, уровень развития памяти и внимания, скорость реакции. Проводятся измерения, в которые входят рост, вес, замеры рук, ног, объем грудной клетки на вдохе и выдохе, динамометрия кистей, осанка. На специальном аппарате, плантографе, ребятам смотрят стопы, есть ли плоскостопие. С помощью спортивного оборудования измеряется уровень выносливости организма.

По результатам тестирования родители получают подробные рекомендации по выбору наиболее подходящего спортивного направления для своего ребенка, а также оценку его физического состояния.

«Я уверена, что инновационное оборудование «Стать чемпионом» поможет нашим детям найти для себя оптимальный вид спорта по своим возможностям и талантам, и достигнуть наилучших результатов в короткие сроки», — отметила директор КСК Мотрена СКРЯБИНА.

Записаться на тестирование можно на сайте проекта «Стань чемпионом» уже сегодня.

Проект реализуется под патронатом первой леди Якутии, президента федерации художественной гимнастики и союза танцевального спорта Республики Саха (Якутия) Людмилы НИКОЛАЕВОЙ, при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Министерства физической культуры и спорта РС (Я). В Якутске торжественный запуск проекта состоится в конце марта.