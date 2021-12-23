Как выбрать безопасную пиротехнику на Новый год?

Всем известно, что один из главных атрибутов Нового года является пиротехника. Какие пиротехнические изделия рекомендуется приобретать, на что обратить внимание, меры предосторожности во время использования салютов? Сегодня мы решили спросить об этом начальника сектора испытательных и исследовательских работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ» по РС(Я) Игоря Рабиновича.

— Не могли бы Вы для начала рассказать, на что в первую очередь обратить внимание гражданам, покупая пиротехнические изделия?

Добрый день. В первую очередь мы осматриваем упаковку на наличии повреждений. Упаковка не должна иметь повреждений, заломов. Также упаковка должна быть запечатана и опломбирована. На упаковке должна быть инструкция на русском языке и срок годности не должен превышать срока, указанного на дне коробки. Также мы сверяем паспорт безопасности, так называемый сертификат, и сверяем продукцию, т.е. указана ли данная продукция в сертификате. Далее проверить сертификат на наличие печати синего цвета, с перечнем также можно ознакомиться в интернете.

— Как правильно и безопасно пользоваться пиротехникой? На каком расстоянии можно запустить салюты?

Нужно обратить внимание на инструкцию, как применять данное пиротехническое изделие. Почти в каждой инструкции написано, что ее можно использовать не ближе 30 метров от людей, т.е. выходим во двор, смотрим, чтобы в радиусе 30 метров не находились горючие предметы, пиломатериалы, лесоматериалы. Само изделие должно быть установлено на ровную поверхность, чтобы исключить опрокидывания в момент использования, т.е. затаптываем в снег, фиксируем. Для надежности с разных боков натаптываем побольше, чтобы в момент выстрела изделие не свернуло. Также надо учесть, что траектория выстрела может меняться, может попасть в нависающие провода, кроны деревьев и возможно попадание салютов на балконы. Как известно, на балконах обычно хранится различный бытовой хлам.

— Сейчас мы наглядно исследовали три образца пиротехнической продукции, первые два, как видим, сработали исправно, а третий образец выстрелил в сторону, т.е. в бок. Что вы скажете о третьем образце?

В данном случае мы наблюдаем, что горение было трудно прогнозируемым. Мы видели разлет частиц не вертикально вверх, пиротехническое изделие выстреливало наверх и в бок, хотя сама конструкция не сдвигалась, т.е. на лицо выявлен брак. Может это единичный случай, но факт остается фактом. Тут же при визуальном осмотре мы наблюдаем, что почти все залпы выстрелили вертикально кроме одного, который выстрелил в бок, прожег стенку коробки.

— И напоследок что вы пожелаете нашим читателям?

Прежде всего я поздравляю всех граждан с наступающим Новым годом! Пусть он непременно принесет с собой удачу, радость, здоровье и много приятных встреч. Желаю, чтобы в новом году сбылись самые заветные желания, чтобы каждый день был наполнен счастьем, и не осталось места для грусти. А также напоминаю, соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите себя и своих близких!