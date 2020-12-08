Как встретить Новый год: мини-корпоратив с выездом на природу!

Предприниматель и общественник Марианна АНДРЕЕВА вместе с супругом Петром АНДРЕЕВЫМ создали и много лет развивают свой туристический бизнес — туркомплекс и гостиницу «Орто Дойду». Марианна и Петр – многодетные родители, и за годы совместной жизни научились успешно совмещать семью и бизнес, который они ведут, придерживаясь национальных традиций народа саха. Сегодня, в кризисное время для туристического бизнеса, когда пандемия коронавируса сильно ударила по этой отрасли, Марианна АНДРЕЕВА рассказывает о перспективах и новых идеях, о том, как не унывать и найти выход из любой ситуации, и как весело отпраздновать Новый год!

Справка

Марианна Андреева, совладелец компании «Орто Дойду», депутат Якутской городской Думы по Пионерскому избирательному округу № 12, заместитель председателя комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям руководитель фракции «Гражданская платформа» в Якутской городской Думе.

Выход из кризиса – новый подход в бизнесе

— Сейчас трудное время для многих предпринимателей – из-за карантина несколько месяцев все общественные места были закрыты. Например, мы были вынуждены закрыть свой ресторан «Орто Дойду» по Покровскому тракту. Были отложены все банкеты, летние свадьбы.

Уже введен запрет на проведение новогодних корпоративов, а ведь в прежние годы в период перед Новым годом наш ресторан был полностью загружен праздничными банкетами. Но мы не унываем — жизнь научила справляться с любыми кризисами. Ведь сущность бизнеса – использовать с выгодой любые условия. Все равно люди будут встречать Новый год, отмечать его с коллегами, друзьями и родными. Значит, надо предложить им новые варианты, как отпраздновать этот чудесный праздник. Поэтому мы решили предложить свои благоустроенные домики в туркомплексе «Орто Дойду» для проведения мини-корпоративов небольшими компаниями по 8-10 человек.

В этом году растущим спросом стали пользоваться гостевые домики в «Орто Дойду». Благодаря тому, что летом они полностью были загружены, мы не прекратили работу в туркомплексе, несмотря на закрытие ресторана, и таким образом пережили трудный период полного карантина.

Большой спрос был вызван тем, что только в «Орто Дойду» построены домики для ночлега 6-8 человек с полным комплектом современных удобств – с кухней с бытовой техникой, душем, туалетом, интернетом по Wi-Fi, цифровым ТВ. Поэтому в туркомплекс «Орто Дойду» на 49 км Покровском тракта можно выехать всей семьей или небольшим коллективом, с маленькими детьми, и спокойно насладиться отдыхом вдали от города, в тишине первозданной якутской природы, при этом не лишаясь современного комфорта.

Популярность этой местности вызвана тем, что здесь в шаговой доступности любимый якутянами зоопарк «Орто Дойду», летом – купалки и пляжи на протоке Лены, неподалеку работает весной и осенью спортивно-развлекательный комплекс «Техтюр» с аттракционами и горками.

Финская сауна на якутский лад

— Любой бизнес начинается с мечты – тогда ты загораешься и готов все сделать, чтобы воплотить свои идеи в жизнь. Три года назад мы с мужем на машине посетили несколько туристических баз в Финляндии, чтобы на месте увидеть, как там организован местный туризм. Ведь это северная страна с достаточно суровым климатом, во многом похожим на наш — якутский. При этом там очень развит и популярен зимний отдых на природе, в отдаленных местах в лесу.

Моего мужа, с его инженерным мышлением, больше интересовало, как финны технически организовали отдаленные турбазы – провели отопление, водопровод, канализацию, электричество, связь. А я изучала в деталях, какие в Финляндии приняты стандарты обслуживания, как обучают персонал, какой поток клиентов у такого туризма. Особенно поразил дизайн интерьеров домов для туристов – все коттеджи оформлены в своем стиле, очень уютно и со вкусом, с финским колоритом.

И там, в Финляндии, мы на себе опробовали и поняли, чем так славится знаменитая финская сауна. И загорелись идеей создать у нас, в Якутии, такую же сауну по всем правилам – на лоне природы, с отличным паром и с купанием в чистом снегу в зимой, а в летом — в огромном чане. Это незабываемый отдых, который и у нас будет пользоваться успехом, особенно в наши знаменитые якутские морозы. Но правильно организовать настоящую финскую сауну не так просто, нужно учесть все детали – фильтрацию воды, энергозатраты на обогрев, а снег нужно менять для каждого клиента, чтобы он был первозданно чистым. Я думаю, что вся прелесть зимней бани – именно в купании в чистейшем снеге!

Туркомплекс «Орто Дойду» выиграл грант Ростуризма

В сентябре 2020 года Федеральное агентство по туризму объявило конкурс на предоставление субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Всего было подано более 4 тысяч заявок со всей страны, из которых победителями конкурса стали 474 проекта.

Одним из победителей федерального гранта на 3 миллиона рублей стал проект туристического комплекса «Орто Дойду». Владельцы семейного бизнеса Петр и Марианна Андреевы отправили на участие в конкурс свой план по строительству в комплексе дополнительно четырех гостевых домиков и большой двухэтажной бани.

– Для нас это большое достижение, мы долго и тщательно готовили документацию нашего проекта. Теперь сможем в марте приступить к строительству еще трех гостевых домов и финской бани с развлекательным этажом – бильярдом, тренажерами. Уже закупили большой сибирский чан на 8 мест, который пока ждет своего часа, когда в нем можно будет купаться и наслаждаться природой. Грант поможет нам быстрее реализовать свою мечту.

Пешими и конными тропами по историческим местам

— Несколько лет тому назад мой муж Петр Андреев разработал тур «Тропа Тыгына». Это комбинированный тур на лошадях и на катамаране по реке Лене. По тропе можно на лошадях пройти до местности Куллаты — стойбища Тыгына, по историческим местам долины Эркэни. На катамаране можно проплыть по реке Лена с рыбалкой и купанием. Мы несколько раз уже пробовали этот тур и думаем возобновить его следующим летом. Также совместно с сотрудником музея «Россия – моя история» разрабатываем несколько пеших туров по окрестностям, где много достопримечательностей. В планах разработать варианты квеста с заданиями и с призами. Зимой по этим тропам можно пройти на лыжах, летом – пешком. По дороге можно будет полюбоваться с высоты прекрасными видами на реку Лену и ее протоки. Так же наши гости могут посетить тюсюлгэ, на котором проходит ысыах Хангаласского улуса, где на холме разбит якутский календарь.

Без инженерного подхода, технических знаний и умений моего супруга Петра Андреева вряд ли удалось создать в нашем туркомплексе такие комфортные условия, что очень сложно в отдаленном месте. Ведь там нет коммуникаций, газа, все надо было организовать автономно. Сейчас совместно с Минпредом работаем над решением вопроса газификации этой местности, столь популярной среди якутян, что позволит дальше развивать здесь местный туризм.

Отпразднуйте Новый год в «Орто Дойду»!

На 3 миллиона рублей федерального гранта, на привлеченные и собственные средства, мы планируем довести количество гостевых домиков до 9, построить банный комплекс с развлекательным этажом. А пока приглашаем в четыре наших гостевых домика на новогодние праздники в туркомплексе «Орто Дойду» – на территории уже поставили большую горку с подсветкой, елку с гирляндами, чтобы создать новогоднее настроение Вы можете приехать с ночевкой с семьей или небольшим коллективом до 10 человек, привезти с собой продукты и накрыть праздничный стол – все необходимое для этого есть на нашей кухне. Вас согреют теплом наши домики – для ночлега есть одна большая спальня на первом этаже и на втором — 3 маленькие.

Выезжать на один день не имеет смысла: только доедете, покушаете и надо уже собираться обратно. А два дня с ночлегом позволят вам насладиться снежным воздухом и тишиной якутской природы, и встретить Новый год в теплой компании родных и друзей, с дружным коллективом, чтобы полноценно зарядиться новой энергией на предстоящий год.

Доехать из Якутска до Покровского тракта, 49 км можно за 40-45 минут, такси принимают заказы по этому маршруту. Если вы приедете на своем автомобиле, мы предложим вам в аренду автоюбку с подогревом, и ваша машина не замерзнет до вашего отъезда.

С 20 по 30 декабря мы предлагаем мини-корпоративы до 10 человек с ночевкой, при желании можно занять несколько домиков.

С 31 декабря по 10 января во время длинных новогодних каникул можно провести «Новогодний выходной в «Орто Дойду» вместе с семьей (заезды по 2 дня).

Пока есть свободные даты, но советую поторопиться с бронированием – в «Орто Дойду» пока всего 4 домика, так что количество мест ограниченно.

Ждем в «Орто Дойду» на новогодние праздники!

Более подробно можно посмотреть на нашем инстаграмм: @orto_doudy_restoran

Бронирование домиков по тел 89246636777 (WA), 89142711227 (WA)