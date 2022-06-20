Как встречать солнце? Советы эзотерика

Ысыах является одним из важнейших солнечных праздников и он приходится на день летнего солнцестояния. Существуют споры, когда лучше всего встречать солнце.

На самом деле это можно делать на протяжении всего конца июня, но период с 20 по 23 июня наиболее мощный в энергетическом плане. Поэтому рекомендуем провести встречу солнца в одну из двух ночей:

21 июня солнце встает 02:29

22 июня солнце встает 02:30

Приметы солнцестояния:

— в этот день нужно загадывать самые сокровенные желания;

— можно подумать какой вектор жизни вы хотите обновить (личная жизнь, карьера и так далее);

— в этот день нельзя ругаться, кричать и сильно сердиться;

— лучше воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя;

— приготовьте любую круглую выпечку, которая символизирует солнце (оладьи, блины, беляши);

— славяне в этот день с утра собирали росу, которой умывались, продлевая молодость и красоту;

— постирайте вещи и как можно больше соприкасайтесь с водой.

Алгыс-заклинание

Булугас харахтаах булан корбот,

Хапта5ай тыллаах таба ааттабат

Атааннаах Аар тойон

Ус саханы уодуппут

Yрун Айыы Тойон,

Yрун Айыы дьахтара Кубэй хотун

Хомпоорун Хотой эhэ,

Дьесегей Тойон

Аhаан сиэн!

Потом кормят духа хозяина местности и покровителей рогатого скота (ынахсыт хотун). При этом брызгают вверх кумыс из двух чоронов при помощи ложки. Чороны держат два человека.

(Г. У. Эргис «Очерки по якутскому фольклору»)