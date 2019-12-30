Как встречать и что одеть на Новый год? 2020 год Белой Крысы

Многие 31 декабря задаются вопросами: как встречать и что надеть на Новый год? Су учетом конечно того, что новое десятилетие открывает год Белой крысы.

2020 год – согласно китайскому гороскопу, является годом белой металлической крысы. Хотя Новый год по восточному календарю наступает 25 января 2020 года, в России все празднуется по-особенному.

СПРАВКА:

Крыса – первый знак в китайском календаре. Она забралась на спину Быка и тем самым потеснила всех остальных в очереди.

Так как, стихией 2020 года является металл, то цвет ему соответствующий – белый. У металла такие качества как: борьба, упрямство и решительность. Белый цвет – это цвет чистоты. Крысе приписывают справедливый характер.

Специалисты по восточному календарю советуют отметить Новый год 2020 в семейном кругу, но с широким размахом. Чтобы успех поселился в ваших домах, смело приглашайте близких к себе на праздничный стол! Символ года будет довольна, если на Новый год у вас будут: котлеты, салат Оливье, грудинка, мандарины, тушенная картошка, запеченная курочка и приятные глазу напитки. Чем больше разносолов на столе, тем лучше!

Украсьте дом блесками, мишурой, гирляндами. Пусть все в доме говорит о празднике!

В самую волшебную ночь – наряды должны быть сдержанных, не кричащих цветов. Никаких леопардовых расцветок и милитари. Иначе – напугаете символ года. Чтобы угодить символу года, стоить присмотреться к 50 оттенкам серого. От светлых до темных тонов. Следующие цвета также будут к месту: золотой и синий.

Всем веселого Нового года!