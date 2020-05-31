Как встать на учет и получать пособие по безработице во время пандемии

Госкомитет занятости Якутии отвечает на вопросы жителей, которые были заданы во время прямого эфира в социальной сетях главе республики Айсену Николаеву. В частности ведомство разъясняет, как встать на учет для получения пособия по безработице, а также по размерам и срокам выплат пособий, сообщает ЯСИА.

— Как можно встать на учет для получения пособия по безработице?

Правительство РФ от 8 апреля 2020 года постановлением №460 утвердило временные правила регистрации граждан для поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанными безработными. Эти временные правила действуют в период введения режима повышенной готовности.

Для получения статуса безработного гражданина и назначения пособия по безработице необходимо подать заявление в личном кабинете портала “Работа в России” (trudvsem.ru) либо в личном кабинете «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕСИА) и заполнить резюме.

Сведения о заработке (доходе) гражданина, о страховом стаже, последнем месте работы, а также другие сведения, необходимые для назначения социальных выплат центр занятости населения запрашивает через единую систему межведомственного электронного взаимодействия у Пенсионного фонда Российской Федерации.

Решение о признании гражданина безработным и назначении пособия по безработице принимается центром занятости населения по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня представления заявления в электронной форме.

Президент Российской Федерации в своем обращении говорил про выплату пособия по безработице в размере 12130 рублей безработным гражданам, обратившимся в центр занятости населения после 1 марта 2020 года, и доплату в размере 3000 рублей на несовершеннолетних детей. Когда начнутся эти выплаты?

Постановлением правительства РФ от 12 апреля 2020 года №485 установлено, что пособие по безработице в максимальном размере (12130 рублей), увеличенном на районный коэффициент, в апреле-июне т.г. будут получать граждане, которые работали по трудовому договору или служебному контракту и были уволены после 1 марта 2020 года. По старому порядку максимальное пособие по безработице назначалось, если гражданин был уволен не ранее 6 месяцев до даты обращения в центр занятости населения и при этом проработал за последний год не менее 6 месяцев. По новому временному порядку максимальное пособие по безработице на апрель-июнь т.г. назначается также в случае, если гражданин уволен после 1 марта 2020 года и проработал на последнем месте работы менее 6 месяцев (по старым правилам гражданам, проработавшим менее 6 месяцев, назначалось минимальное пособие по безработице).

Если в семье с несовершеннолетними детьми один или оба родителя, лишившиеся работы после 1 марта 2020 года, признаны безработными, то на каждого ребенка будет назначена доплата к пособию по безработице в размере 3000 рублей одному из родителей. Повышенное пособие по безработице с доплатами на несовершеннолетних детей будет выплачиваться с апреля по июнь 2020 года.

Почему не повышаете минимальный размер пособия по безработице?

Согласно Федеральному закону от 19 апреля 2020 года №1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» нормы социальной поддержки безработных граждан, размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице определяются правительством Российской Федерации.