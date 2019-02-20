Как всегда быть «на коне»?

Сильный пол, на плечах которого лежит колоссальная ответственность за семью, свое дело, да и в целом за весь мир, зачастую не успевает следить за собственным здоровьем и самочувствием. И очень зря, ведь мужчине лучше всегда быть «на коне»! Сегодня немного о том, что предлагает медицинский и СПА центр «Канти» мужчинам для оздоровления и восстановления сил!

Мы разделили все процедуры на блоки «по проблемам». И так:

Часто мужчины обращаются в центр с болями в области спины, головными болями, чувством усталости, расстройством сна, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В этом случае мы сначала направляем клиента к врачу-неврологу, который назначает лечебные и восстановительные процедуры. На помощь приходят массаж, мануальная терапия, богатый арсенал физиотерапевтических процедур, а также возможность составить индивидуальный оздоровительный курс. Центр оснащен современным оборудованием для лазерной терапии, лечения импульсными токами, поляризованным светом, магнитными полями, электростимуляцией. Эти процедуры проводятся врачом-физиотерапевтом.

Преждевременные морщины, рубцы постакне (после угревой болезни), шрамы, сосудистая сетка, мешки под глазами, нездоровый цвет лица, новообразования (бородавки, папилломы), надоевшая татуировка — в наше время эти эстетические проблемы можно решить у косметолога безболезненно, без периода реабилитации, без зависимости от периода года, как говорится, в «обеденный перерыв». Оборудование и косметика центра отлично подходят для мужской кожи, учитывая все ее особенности. Специально для Вас врач-косметолог подберет необходимые процедуры, которые помогут решить проблему в кратчайшие сроки и почувствовать себя увереннее.

Получить квалифицированную помощь специалиста по таким вопросам, как врожденные и приобретенные патологии стоп (деформация костей, плоскостопие, боль в пятках и др.), мозоли, натоптыши, вросший ноготь, заболевания ногтей в нашем городе – признайтесь, немного проблематично. В «Канти» для решения данных вопросов работают специалисты с уникальными услугами: изготовление индивидуальных ортезов, постановка корректирующих систем, лечебный восстанавливающий маникюр и педикюр. Также центр предлагает консультацию врача травматолога-ортопеда, лазерное лечение ногтей у врача-косметолога.

Где лучше всего снять стресс, расслабить тело, выкинуть из головы лишние мысли и получить настоящий отдых (по-мужски, естественно!), как не на СПА-процедурах? В центре «Канти» представлен широкий спектр «мужских» массажей: ручных и аппаратных, а также СПА-комплексов — «готовых» пакетов услуг со специально подобранными сочетающимися процедурами: «Территория мужчин», «Свежий ветер», «Антистресс-релакс». Тем, кто готов серьезно заняться своим здоровьем, предлагаем курсовые оздоровительные программы «Здоровая спина», «Мужская сила», «Коррекция веса», «Мини-отпуск в «Канти».

В преддверии 23 февраля – Дня защитника Отечества – Медицинский и СПА центр «Канти» проводит праздничную акцию:

Среди всех купивших сертификат с 20 по 23 февраля – розыгрыш приза – процедуры лазерного пилинга. Лазерный пилинг – это самая современная, технологичная процедура очищения и омоложения лица с помощью неодимового лазера и карбонового наногеля.

Всем своим клиентам–мужчинам дарим скидку 15% на все процедуры в период с 21 по 24 февраля.

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ООО «Оздоровительный центр «Канти», юр. адрес: г. Якутск, 202 микрорайон 14/4,

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