Как возрождают эвенкийский язык и культуру в Якутии?

Сегодня эвенкийский язык относится к исчезающему языку. Он уже практически не используется для речевой коммуникации в быту. Несмотря на то, что эвенкийский язык преподается в местах компактного проживания эвенков, среднее и молодое поколение коренных народов им практически не владеет. В Жиганском национальном эвенкийском районе реализуются три социальные проекты, направленные на сохранение и возрождение эвенкийского языка. Подходы и методы разные, но цель одна — оживить родной язык и сохранить культурные традиции.

Айти-проект «Языковой роботизированный голосовой переводчик c русского языка на эвенкийский язык «AYANA» — инновационное решение от местной общественной организации по развитию Единого образовательного пространства муниципального района «Жиганский национальный эвенкийский район» «Алагун». На базе данной платформы планируется выпускать бесплатные мобильные приложения в магазинах AppStore и Google PlayMarket. В приложении будет использована технология бота с функцией AIaaS (ArtiﬁcialIntelligenceas a Service) с технологией машинного обучения. Платформу разработали с участием программистом из г. Томска. Проект при поддержке органов государственной власти будет внедрен в работу дошкольных и средних общеобразовательных учреждений в семи районах Якутии — Жиганского национального эвенкийского, Анабарского национа́льного долгано-эвенки́йского, Оленёкского эвенкийского национального, Нерюнгринского, Усть-Майского, Олекминского и Алданского улусов (районов).

«Сейчас идет работа с экспертом по на предмет правильного внесения языка восточного диалекта. Очень многие люди действительно ждут выхода нашего приложения. Мы получаем много писем, где люди спрашивают про АYANA, про ожидания и переживания. Это нас радует, что эвенкам не все равно и наделяет большой ответственностью — мы должны создать не только качественный продукт, но и дать надежду на возрождение языка», — рассказала Диана Сергеева, координатор МОО «Алагун». Проект участвовал в онлайн гражданских выходных (https://www.youtube.com/watch?v=mKD2O7WyOUQ ), где федеральные эксперты дали рекомендации по расширению территории распространения проекта — охватить Камчатку, Бурятию и другие регионы, где проживают компактно эвенки. Также поступило предложение создавать голосовые игрушки сувениры. «Арктические НКО сегодня задают хороший темп по сохранению культуры, языка и национальных традиций. Приятно, что среди жителей арктических районов есть люди, которые создают некоммерческие организации, пишут проекты и реализуют их с применением новых технологий. Местная общественная организация «Алагун» Жиганского улуса реализует уникальные проекты по сохранению эвенкийского языка среди детей и взрослого населения с помощью роботизированного приложения «AYANA» и мультипликационных сказок. Технологичность проектов дает большой толчок эффективности результатов и масштабируемости проекта», поделилась координатор Единого ресурсного центра поддержки СО НКО Надежда Ноговицына. Ссылка на видеоролик о приложении «AYANA»: https://youtu.be/Q-YLyTlZZwY

Проекты «Алагун» вызвали большой интерес у экспертов и руководитель проектов Антонина Яковлева была приглашена на семинар «Соседские центры и общественные пространства как потенциал развития для НКО» в г. Владивостоке, организованный АНО ДПОиК «Развитие».

Проект предусматривает также создание портала с эвенкийскими сказками и легендами. Заключительными мероприятиями проекта станут Фестиваль «AYANA» и Гражданский форум «Митэвенкил» (Мы — эвенки). Более подробно ознакомиться с проектом можно на странице инстаграмм @mku_zhruo.

Организаторы следующих проектов, которые имеют схожие цели по сохранению и возрождению эвенкийского языка, считают, что не менее важной проблемой является также и сохранение культурных традиций и фольклора эвенков. Общественная организация по развитию социальной среды «Координационный совет общественности «Синкэн» Жиганского района является инициатором и организатором масштабных мероприятий. Они объединяют усилия органов местного самоуправления, учреждений культуры, образования и социальной сферы, общественных организаций и творческих инициатив.

Межрегиональный молодежный фестиваль эвенкийского фольклора «Аюкта» стал получил грант Президента Российской Федерации в 2018 г. Фестиваль включил в себя танцевальное и песенное творчества, устное народное творчество, театр и студии мод. В фестивале приняли участие 386 человек из шести регионов: Иркутская область, Республика Бурятия, Красноярский край, Амурская области, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия). Также приняли участие 8 районов Республики Саха (Якутия) Алданский район, Оленекский район, Жиганский район, Олекминский район, Усть-Майский район, Нерюнгринский район, Булунский улус, Оймяконский район. Дальнейшую реализацию проекта организаторы видят в развитии в международного сотрудничества между эвенками России и Китая. В Китае проживает 40 тысяч эвенков.

Проект “Митэвенкил” (Мы эвенки), с. Кыстатыам Жиганского района. Организаторы проекта большое внимание уделяют возрождению эвенкийской культуры у подрастающего поколения. Данный проект предусматривает ознакомление школьников с традиционным укладом жизни эвенков – оленеводов из с. Иенгра Нерюнгрийского района, с. Эжанцы Усть-Майского района, с. Токко Олекминского района, с. Кюсюр Булунского района, ЭШИ «Арктика» в г. Нерюнгри. Собранный материал будет использоваться при работе субботней школы эвенкийского языка в с. Кыстатыам, где будет преподаваться эвенкийский язык, традиции, обычаи, эвенкийские орнаменты для населения. Также планируется создание пришкольного оленнего стойбища в местности «Тимир» на расстоянии 15 км от с. Кыстатыам. В период школьных каникул, дети и подростки могут выезжать в стойбище для обучения и познания традиционных промыслов. Проект реализуется общественной организацией по развитию социальной среды «Координационный Совет общественности «Солинга» (Рассвет).