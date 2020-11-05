Как воспользоваться онлайн-услугой ранней диагностики рака?

Благодаря внедрению инновационных проектов в онкологической службе, для повышения доступности онкологической помощи, в этом году была создана эффективная информационная скрининговая площадка по организации ранней диагностики рака — Онкопоисксаха.рф». И уже есть предварительные итоги реализации проекта. По результатам системы мониторинга сайта «Онкопоисксаха.рф» за 3 месяца работы зарегистрировались и прошли анкетирование 4736 человек, из которых 714 прошли компьютерную томографию легких, УЗИ печени – 332, маммографию -117, сдали анализы на онкомаркеры 1054 человека. Из обследованной категории с подозрением на рак направлены в поликлинику Онкодиспансера для дальнейшего дообследования – 58 человек. На основании данного анализа скриниговых исследований населения, можно ориентировать граждан на своевременное обращение внимания к своему здоровью.

Жители республики имеют возможность пройти скрининг рака легкого, печени, молочной железы, толстой и прямой кишки, предстательной железы.

Для участия необходимо:

Шаг 1 – зайдите на сайт – https://онкопоисксаха.рф

Шаг 2 – зарегистрируйтесь. При регистрации к вам на телефон придет постоянный код, который надо обязательно запомнить и сохранить для дальнейшего входа в личный кабинет!

Шаг 3 – пройдите предложенные анкеты.

По итогам анкетирования при выявлении риска заболевания раком, будет предложено пройти дополнительный медосмотр на базе Якутского республиканского онкологического диспансера.