05.11.2020
18:38
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Красота & Здоровье

Как воспользоваться онлайн-услугой ранней диагностики рака?

Благодаря внедрению инновационных проектов  в онкологической службе,  для повышения доступности онкологической помощи, в этом году была создана эффективная информационная скрининговая площадка по организации ранней диагностики рака — Онкопоисксаха.рф».  И уже есть предварительные итоги реализации проекта. По результатам системы мониторинга сайта «Онкопоисксаха.рф» за 3 месяца работы зарегистрировались и прошли анкетирование 4736 человек, из которых 714 прошли компьютерную томографию легких, УЗИ печени – 332, маммографию -117, сдали анализы на онкомаркеры 1054 человека. Из обследованной категории с подозрением на рак направлены в поликлинику Онкодиспансера для дальнейшего дообследования – 58 человек. На основании данного анализа скриниговых исследований населения, можно ориентировать граждан на своевременное обращение внимания к своему здоровью.

Жители республики имеют возможность пройти скрининг рака легкого, печени, молочной железы,  толстой и прямой кишки, предстательной железы.

Для участия необходимо:

Шаг 1 – зайдите на сайт – https://онкопоисксаха.рф

Шаг 2 – зарегистрируйтесь. При регистрации к вам на телефон придет постоянный код,  который надо обязательно запомнить и  сохранить для дальнейшего входа в личный кабинет!

Шаг 3 – пройдите предложенные  анкеты.

По итогам анкетирования при выявлении риска заболевания раком, будет предложено пройти дополнительный медосмотр на базе Якутского республиканского онкологического диспансера.

Фото: https://minzdrav.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3238915
Источник: Пресс ЯРОД
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