Как воспитать настоящих патриотов, обсудят в рамках Дня героев Отечества.

Председатель Общественной палаты Николай Бугаев дал старт республиканскому практическому семинару по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи. Мероприятие проходит в рамках Декады, посвященной Дню героев Отечества.

День героев Отечества в России выпадает на 9 декабря, что является продолжением вековой традиции, существовавшей в российском государстве до 1917 года. Именно в эти дни в Российской Империи праздновали День георгиевских кавалеров. О подобной преемственности заявил инициатор современного праздника Борис Грызлов, возглавлявший на тот момент Государственную Думу РФ и Высший совет партии «Единая Россия». Произошло это 25 января 2007 года. По замыслу Бориса Грызлова, День героев Отечества мог носить сокращенный вариант названия – «День Героев» и исторический – «День георгиевских кавалеров».

В работе семинара принимают участие председатели общественных советов, представители Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, специалисты, работающие с молодежью и детьми, руководители военно-патриотических клубов, юнармейских и поисково-исследовательских отрядов, педагоги.

Модераторами выступили председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев, заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Андрей Сосновский, председатель Комиссии по развитию науки, образования и патриотическому воспитанию, заместитель директора АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)» Вера Жерготова, член ОП РС(Я), президент Федерации самбо РС(Я) Вячеслав Литавин, руководитель УМЦ «АВАНГАРД» РС (Я) Александр Кузьмин, лектор Военного Комиссариата РС(Я) Виссарион Балбахов.

Как сказал заместитель министра Андрей Сосновский, следует отметить проблемы в подходе к патриотическому воспитанию молодежи, главным из которых является отсутствие единой идеологии. Одной из задач данного семинара является разработка общей линии в воспитании патриота будущего. Это нужно делать совместно с патриотическими клубами, которые есть в средних общеобразовательных учебных заведениях. Сосновский подчеркнул, что мы живем в удивительное время, когда на наших глазах происходят колоссальные исторические изменения во всем мире. Мы должны понимать это и действовать сообразно нынешним целям и задачам.

Молодежь в зале с большим интересом выслушала Виссариона Балбахова, который рассказал о своих корнях, о погибшем деде, которого сумел найти и посетил братскую могилу, где он покоится. Виссарион Дмитриевич посетовал, что уже 30 лет в школах прекращены уроки начальной военной подготовки, что является большим минусом в том числе и в воспитании нашей молодежи в патриотическом духе.